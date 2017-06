Komfort statt Klassenkampf

Was die modernen Konzeptionen von den heutigen Entwürfen unterscheide, sei ihre Motivation: «Während viele der Vorläufer des kollektiven Wohnens eine politische Vision im Blick hatten, sind die meisten Bauprojekte von heute postideologisch», sagt Ilka Ruby, Kuratorin der Ausstellung.

Die Anliegen der Gemeinschaftsarchitektur wie das Schaffen günstigen Wohnraums, die Ermöglichung eines nachhaltigen Lebensstils oder die Förderung von sozialen Kontakten in den immer anonymeren Grossstädten enthalten durchaus Sozialkritik. Doch für die Architekten neuer alternativer Bauprojekte stehe nicht mehr die Frage nach der idealen Gesellschaft im Vordergrund, sondern die nach der realen: Wie wollen wir leben? Gerade deshalb sei in vielen der Projekte, die für die Ausstellung porträtiert wurden, eine Prise Hedonismus enthalten.

Stille Revolution

In den letzten Jahrzehnten ist die Zahl der Einmannhaushalte massiv angestiegen, während öffentliche Plätze stadtplanerisch an Relevanz verloren haben. Genau auf diese Entwicklungen reagiere man nun in der Architekturszene. Zwar sei die Zahl der Projekte bereits repräsentativ, von einem klaren Trend kann dennoch nicht die Rede sein. Die Kuratoren sprechen von einer «stillen Revolution in der zeitgenössischen Architektur». Still auch deshalb, weil für die Öffentlichkeit nicht immer schon an der Fassade erkennbar ist, dass es sich um einen innovativen Bau handelt.

Was unterscheidet eine «Clusterwohnung» von einer WG? Im Grundsatz wenig. Was die neuen urbanen Visionen auszeichnet, ist, dass sie sich kaum auf eine Zielgruppe konzentrieren.

So bieten die Star Apartments in Los Angeles günstigen Wohnraum für Langzeitobdachlose in den oberen Geschossen, während sich im selben Komplex Läden, Krankenstationen und Fitnessstudios befinden. Auf dem Lagerplatz 141 in Winterthur, der zurzeit noch im Bau ist, teilen sich kontaktfreudige Rentner das Areal mit den Studierenden der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften.

Architektonische Innovation steht nicht zwingend im Vordergrund. Vielmehr geht es darum, wie Raum, ob bestehend oder neu kreiert, innovativ genutzt werden kann. In einer Zeit, in der wachsende Metropolen noch mehr Anonymität versprechen, und der zwischenmenschliche Kontakt in einer digitalen Welt nur noch zweitrangig ist, ist tatsächlich bereits der Wunsch, Gemeinschaft zu bilden, revolutionär.

«Together! Die neue Architektur der Gemeinschaft», Vitra Design Museum, Weil am Rhein, bis 10. Sept. tgl. 10–18 Uhr.