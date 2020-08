Zum Durchbruch von Jazz, Rock und Pop beigetragen: Die Hammondorgel kommt auf die Bühne

Nach 2018 spannt der Jazzclub bird’s eye erneut mit dem Basler Musikmuseum zusammen und veranstaltet zum zweiten Mal eine Hammondwoche. Diese umfasst wiederum vier Konzerte, in deren Fokus die sich seit 2016 in der Sammlung des Museums befindliche Hammondorgel steht. Erfunden hat das Instrument 1935 der US-Amerikaner Laurens Hammond (1895–1973). Gedacht war es als preisgünstige Alternative für die Pfeifenorgeln in Kirchen, weiss Isabel Münzner, Kuratorin Musikinstrumente am Musikmuseum Basel.

Konzertreihe Mi, 12.8., bis Sa, 15.8. Die Sets beginnen jeweils um 20.30 und 21.45 Uhr. www.birdseye.ch

Doch stattdessen habe die Hammondorgel mit ihrer neuen Klangwelt, die ursprünglich mittels Magnetspulen und rotierenden Zahnrädern erzeugt wurde, wesentlich zum Durchbruch der Musikgenres Jazz, Rock und Pop beigetragen. Obschon nebst George Gershwin auch Count Basie und Fats Waller zu den frühen Anhängern des langlebigen und strapazierfähigen Instruments gehörten, hatte die Hammondorgel ihre wahre Blütezeit erst in den 1960- und 1970er-­Jahren: Musiker wie Gregg Allman, James Brown oder Steve Winwood favorisierten dabei das Modell B3. Von diesem zeigte sich auch Stephan Ammann sehr angetan. Der Basler Musiker erstand sein Exemplar, nachdem er 1974 vorübergehend bei den versponnenen ­Progressive-Rockern Circus ausgestiegen war und sich nun als Solokünstler versuchte. «Das Teil kostete damals 13'000 Franken, vorgeschossen von meinen Eltern», erinnert sich Ammann. Fasziniert am Instrument hätten ihn insbesondere die Sounds, die sich mit dem Vibrato-Scanner erzeugen liessen. «Der einzige Negativpunkt an der Hammondorgel war ihr Gewicht.» Wie schwer das Instrument exakt ist, weiss er zwar nicht, doch er schätzt, dass es insgesamt gegen die 80 Kilogramm wiegt. Wichtiges Zeitdokument der Musikgeschichte Folgerichtig hat sich Ammann, der auch bei Basler Bands wie Blue Motion, den Zodiacs und zuletzt bei Straw Dogs aktiv war, im Laufe der Zeit transportablere Instrumente zugelegt. «Und an diese habe ich mich gewöhnt.» Er räumt allerdings ein, dass die Hammondorgel-Modelle B3 und C3 für ihn immer noch das Nonplusultra darstellten. «Vor allem in einem geeigneten Raum und zusammen mit einem Leslie-Lautsprecher.»

Rund zwanzig Jahre lang sei ­seine Hammondorgel in der ­Garage «eingemottet» gewesen, sagt Ammann. «Bis ich ­begriffen habe, dass ich sie nie mehr benutzen werde.» Worauf er versucht habe, einen Interessenten für das gute Stück zu ­finden. Vergeblich. «Also habe ich vor vier Jahren beim Musikmuseum angefragt.» Wo die B3 mit Handkuss entgegengenommen wurde. «Die Hammond­orgel bedeutet für uns nicht nur die Erweiterung der früheren ‹Sammlung alter Musikinstrumente› ins 20. Jahrhundert, ­sondern ist auch ein wichtiges Zeitdokument in der Musik­geschichte», betont Kuratorin Isabel Münzner. Beginnend ab diesem Mittwoch wird diesem Zeitdokument vorübergehend wieder Livemusik entlockt werden: Der Auftakt zur Konzertwoche gebührt der Formation Christoph Grab’s Tenor. Das Trio um den Zürcher Saxofonisten verfolgt bei seinem Auftritt die Idee einer Big Band in Taschen­format. «Ich spiele die Hauptmelodie der Stücke und die Hammondorgel ergänzt die Big-Band-Sätze», führt Grab aus. «Der Klang der Hammond kann dabei sehr gut das Feeling eines Bläsersatzes erzeugen.» Und die Kombination aus Tenorsaxofon und Orgel habe eine lange Tradition. «Dies, weil die beiden Instrumente klanglich wunderbar verschmelzen können und über eine ähnlich bluesige und sprachnahe Rauheit verfügen.» Aktuell arbeitet der bekennende Count-Basie-Fan, der im bird’s eye auch auf Material der Swing- und Jazzikone zurückgreift, an einem neuen Programm. Aus diesem verspricht er erste Kostproben: «Die Kompositionen schreibe ich speziell für unsere Formation und dabei versuche ich, die Qualitäten der Hammondorgel bestmöglich einzubeziehen.» Auf der Suche nach ­klanglicher Schönheit Am Folgetag nimmt Emmanuel Bex die B3 einen Abend lang unter Beschlag. Bevor er 1983 zur Hammondorgel wechselte, studierte der Franzose zunächst Klavier und Fagott. «Ich entschied mich, Jazz zu machen und erkannte, dass die Orgel mir dabei einen aussergewöhnlichen Garten mit wilden Blumen und exotischen Wegen bietet», sagt Bex auf Anfrage. Ihm zufolge lässt sich die Hammond im Jazzbereich mit allerlei Instrumenten verbinden. «Speziell mag ich die Kombination aus Orgel, Schlagzeug und Gitarre. Mit dieser werde ich auch in ­Basel antreten», kündet er an.