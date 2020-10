Zeitenwende im Vorstadttheater Basel: Es zieht an den Allschwilerplatz

Grosse Veränderungen kommen oft unerwartet. Eigentlich haben sie nur ein Provisorium für das Vorstadttheater gesucht, Gina Durler und Matthias Grupp, Leitungsteam der Bühne in der St. Alban-Vorstadt 12. Vor dem Theater steht eine Holzkonstruktion, ein gedeckter Gang mit Sommerbühne. Einerseits corona-tauglich, andererseits zum Schutz der Zuschauer vor der kommenden Grossbaustelle.

Die Christof Merian Stiftung lässt angrenzend an den Innenhof vom Büro Herzog & de Meuron einen neuen Hauptsitz bauen. Die Bauarbeiten wurden auf kommendes Jahr verschoben. Um den Lärmemissionen aus dem Weg gehen zu können, hat sich die Leitung des Vorstadttheaters nach einer Zwischenlösung umgeschaut. Gefunden hat sie jedoch eine neue, dauerhafte Bleibe.

Ein unwiderstehliches Angebot

Die von der Roche-Erbin Sabine Duschmalé gegründete Stiftung Wibrandis hat im Sommer die Kirche Oekolampad am Allschwilerplatz gekauft. Aus dem Gotteshaus wird ein Kultur- und Quartierzentrum. Der Verein Wirrgarten, eine Tagesstätte für Demenzkranke, Amie Basel, ein Verein, der jungen Müttern bei der Berufsintegration hilft, ein Quartierzentrum und das Vorstadttheater werden die Kirche im Gotthelf-Quartier ab Herbst 2023 neu beleben.

Neben den genannten Institutionen sind ein Restaurant mit Aussenplätzen und ein kostenfreier Aufenthaltsraum geplant. Welches Architekturbüro den denkmalgeschützten Ziegelbau umbaut, wird die Stiftung Mitte November kommunizieren. Für den Allschwilerplatz selbst läuft derzeit ein Verfahren für eine Neugestaltung.

Wieso aber verlässt das Vorstadttheater, seit 1979 im St. Alban domiziliert, den lauschigen Innenhof mitten in der Stadt, um an einen Platz an der Grenze derselben zu ziehen?

«Die Situation hier wird nach dem Bau des Verlagshauses eine andere sein», sagt Matthias Grupp. Ein Teil des eh schon kleinen Theaterhauses muss dem Neubau weichen. Der Innenhof wird anders aussehen. «Kommt hinzu, dass das Theater saniert werden müsste. Die Platzverhältnisse sind beschränkt. Es fehlen Toiletten in den Garderoben, das Haus müsste isoliert werden.»

Gina Durler, seine Partnerin im Leben und Co-Leiterin im Theater, sagt, es sei schon Wehmut mit dem absehbaren Abschied verbunden. Auch alle mit dem Haus assoziierten Künstlerinnen und Künstler würden die Atmosphäre im St. Alban schätzen. Aber die Vorteile eines Neustarts im Oekolampad überwiegen schlicht und einfach.