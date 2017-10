Old Boys, Congeli und der FC Solothurn: Das sind die grössten Talent-Lieferanten für Rot-Blau, wie eine Auswertung der bz zeigt. Dazu wurden die Kaderlisten von 2015 und 2017 miteinander verglichen. Die Nachwuchsverantwortlichen prüften die Angaben und ergänzten sie. Dadurch wird erstmals ersichtlich: Nebst den traditionellen Partnervereinen reichen die Arme der Talent-Krake FCB bis in die Ostschweiz und auch über die Grenze: Von St. Gallen wurden in den letzten zwei Jahren ebenso Nachwuchsspieler verpflichtet wie aus Südbaden und dem Elsass.

«Wir beobachten schweizweit Spieler ab Stufe U13, Transferbemühungen machen wir ab 15 Jahren», sagt Benjamin Müller, Leiter Préformation. In diesem Alter sei es schon eher absehbar, dass man den richtigen wählt. «Dafür geht es bereits ins Geld: 40'000 Franken Ausbildungspauschale pro Jahr ab einem Alter von zwölf Jahren werden bei Transfers von anderen Super-League-Clubs fällig. Ein talentierter 16-Jähriger vom FC Zürich kostet dadurch 160'000 Franken.»

Um Missbräuchen vorzubeugen, sind Transfers über die Landesgrenzen strikt geregelt und mit drakonischen Strafen belegt. «Maximal 50 Kilometer von der Grenze entfernt dürfen die Spieler wohnen – der FV Lörrach-Brombach geht, der SC Freiburg nicht», sagt Müller. Im Falle eines Verstosses droht nicht nur eine Busse, sondern auch ein mehrjähriges Transferverbot für die erste Mannschaft. «Dann wäre ich meinen Job sofort los», scherzt er.