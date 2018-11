Mit sechs Jahren zog Ludwig Heuss mit seiner Mutter von Lörrach in die Schweiz. Nachdem sein Vater Ernst Heuss, Direktor des Pharmaunternehmens Gaba in Lörrach, 1967 an einem Schlaganfall verstorben war, hielt die Mutter nichts mehr in Deutschland. Dessen Geschichte hatte die Familie geprägt und geschüttelt. In Basel, wo die Verwandtschaft die Goldene Apotheke betrieb, konnten Mutter und Sohn Abstand nehmen. Sechzig Jahre später lebt Ludwig Heuss noch immer in Basel. Er ist Professor der hiesigen Universität und Chefarzt eines Zürcher Privatspitals. Neuerdings gehört ihm zudem der Basler Schwabe-Verlag, das Schweizer Medienhaus mit den tiefsten Wurzeln. Als eine der ersten Handlungen hat Heuss eine Berliner Niederlassung gegründet. Schwabe, Basel und Berlin, heisst es nun in den Buchreihen. Denn von Deutschland, das derart in seiner Familiengeschichte eingewoben ist, lässt sich nicht so einfach Abstand nehmen.

Ludwig Heuss trägt den zweiten Vornamen Theodor, was ihn im Nachbarland automatisch prominent werden lässt: Sein Grossvater Theodor Heuss war ab 1952 erster deutscher Bundespräsident. Er gehört zu den Gründervätern der Bundesrepublik und zu den Vätern der deutschen FDP. Ludwig Heuss hat dieses Erbe mittlerweile angenommen. Er präsidiert die Theodor-Heuss-Stiftung und sitzt im Kuratorium der Stiftung Friedrich Naumann, der zweite Säulenheilige der Partei. Was im liberalen Teil deutscher Politik Rang und Namen hat, gehört zu seinem erweiterten Freundes- und Bekanntenkreis. Die Medizin als Ausweg Auf zu viel Nähe reagiert Heuss mit Distanz. Philosophie und Geschichte hätten ihn nach einer mässigen Matur im humanistischen Münster-Gymnasium zwar schon gereizt, doch damit wäre er seinem Grossvater sehr nahe gewesen, der ein breites philologisches Studium absolviert hatte und Journalist geworden war. Eine damalige Freundin, erzählt Heuss, habe ihn zum Medizinstudium verleitet. Immerhin verschrieb er sich dort dem Fachbereich der Inneren Medizin. Dort finden sich die Generalisten unter den Ärzten, die sich möglichst ganzheitlich dem menschlichen Körper nähern. Aufzutreten, zu präsentieren und zu repräsentieren waren sich schon seine Vorfahren gewohnt. Es scheint auch ihm nicht schwerzufallen, selbst wenn der erste zurückhaltende Eindruck nicht darauf schliessen lässt. Beim Studienabschluss, dem Staatsexamen, hielt er vor den Kommilitonen die Rede. Er fiel auf, wurde zu einer Fachreise in die USA mitgenommen, um das Ärztebild der Zukunft zu studieren. Die nächsten Kontakte waren geknüpft. Heuss stieg im Verband der Assistenz- und Oberärzte ins Präsidium auf. Sein damaliger Vize ist heute sein Freund, Aussenminister Ignazio Cassis. Wissenschaftlichen Ehrgeiz entwickelte Heuss keinen. Beinahe entschuldigend erzählt er, wie er eine schmerzlindernde Methode bei Darmspiegelungen erforschte, sich damit an der Universität Basel habilitierte und seither als Professor Vorlesungen über den Darmtrakt hält. Ihn interessiere das Gesamtsystem, die Gesundheitspolitik. In St. Gallen bildete er sich mit einem Nachdiplomstudium weiter. Er überlegte sich, politisch aktiv zu werden. Die FDP wäre wohl auch in der Schweiz seine Partei gewesen. Doch obwohl hier aufgewachsen, so meint Heuss, wäre er mit seinem lupenreinen Standarddeutsch wohl fremd geblieben. Deutschland hatte ihn wieder eingeholt. Chefarzt mit Verbandsinteressen Um Verbandspolitik zu betreiben, gab es keine Hürden. Mit einem guten Draht zum charismatischen Präsidenten Hans Heinrich Brunner engagierte sich Heuss bei der Ärztevereinigung FMH. Als Brunner 2004 überraschend ins Bundesamt für Gesundheit wechselte, stellte sich Heuss zur Wahl. Die Ärzteschaft wollte aber keinen zweiten Brunner an der Spitze. Was Heuss blieb, war sein Engagement für die «Schweizerische Ärztezeitung», das offizielle Organ der FMH. Sein Grossvater hatte politische Zeitschriften herausgebracht, der Enkel nun eine medizinische. Seit bald zwanzig Jahren ist Zürich sein Arbeitsort. Heuss ist Chefarzt des Spitals Zollikerberg, eine von Diakonissinnen geführte Institution mit 10 Kader- und 25 Assistenzärzten in seinem Bereich. Keine grosse Sache, aber eine Grösse, die ihn die ganze Breite seines Fachgebiets erleben lässt. Noch heute schiebt der 57-Jährige Schicht, behandelt, was in einem Kreisspital anfällt. Er lobt die Klinikleitung, die ihn gestalten lasse. Er sagt, er wolle die Mitarbeiter befähigen, selbstverantwortlich zu handeln. Diese sind nun dazu angehalten, da der Chef nur noch mit einem Siebzig-Prozent-Pensum beschäftigt sein wird. Ein Drittel seiner Arbeitszeit gehört von nun an seinem Verlag. Mit Mitte fünfzig habe er gemerkt, dass er etwas Neues anfangen wolle. Dass sich auch die durchwachten Nächte nicht mehr so einfach wegstecken liessen. Der bisherige Schwabe-Besitzer Ruedi Bienz klopfte wohl zur richtigen Zeit bei Heuss an, der mit der Ärztezeitung seit Jahren mit dem Basler Verlag geschäftete. Schritt für Schritt trat Bienz zurück und Heuss nach vorne. Im Sommer wurde offiziell: Heuss ist der neue Schwabe-Besitzer. Er wolle seinen Mitarbeitern nicht dreinreden, sie seien die Spezialisten, er sei Arzt, sagt Heuss. Die Firma hat er aber frisch strukturiert. Die Produktion von gedruckten und elektronischen Medien läuft in Muttenz unter dem neuen Namen Medienmacher AG. Das Verlagsgeschäft firmiert weiter unter dem Namen Schwabe. Überdacht sind die Gesellschaften mit der Petri-Holding, die den Namen des ursprünglichen Verlagsgründers Johannes Petri reaktiviert, der 1488 in Basel die erste Buchdruckerei gründete. Die Bürde des grossen Erbes Heuss sagt, umgeben von Büchern sei er aufgewachsen. Sie sind ihm Kulturgut. In seinem Basler Privathaus findet sich die Bibliothek des Grossvaters. Tausende von Bänden. Nicht alle habe er gelesen. Doch schon das eine oder andere Buch in die Hand zu nehmen und darin zu blättern, beschreibt Heuss als Genuss. Er lebt im Vermächtnis seines Grossvaters. Mit dem Schwabe-Kauf ist er ihm einen weiteren Schritt näher gekommen. Im Gespräch ist Heuss offen, beschreibt, was ihn von einer Position zur nächsten gebracht hat. Sagt selten, was für ihn nicht in die Öffentlichkeit gehört. Und hat dann doch eine Bitte: Dass er nicht auf Theodors Enkel reduziert werde. Dies war ihm widerfahren, als «Die Zeit» ein Porträt von ihm verfasste und es überschrieb mit «Leben mit einem Denkmal». Dabei ist die Familiengeschichte mütterlicherseits nicht minder prägend. Seine Mutter mochte nicht länger in Deutschland leben, weil ihre Mutter wiederum 1944 in einem deutschen Konzentrationslager zu Tode kam. Annemarie Wolff, so hiess Heuss’ Grossmutter, war Heil- und Individualpädagogin. Erst 26-jährig eröffnete sie ein Kinderheim für schwer erziehbar Jungen und Mädchen.