Wald und Widerstand im Cartoonmuseum Basel

Die Vögel kommen. Sie ballen sich nicht zu bedrohlichen Wolken zusammen wie bei Hitchcock. Trotzdem verkünden sie Unheil: Mit verdrehten Köpfen liegen die «Dreissig toten Vögel» da. «Wozu sollte ich sie lebend zeichnen», sagt Tom Tirabosco, der die Tiere an seiner Retrospektive im Cartoonmuseum Basel zeigt und auf Besuch ist. «In der heutigen Zeit ...»

Der 1966 in Italien geborene und in Genf aufgewachsene Tirabosco zeichnet nicht nur mit dem Stift, sondern auch mit dem Gewissen. So führte er in einem Interview mit «Le Temps» aus: «Ich hätte nie gedacht, dass ich das jemals sagen würde, aber es geht um unser Überleben.» Tirabosco fährt nicht Auto, isst kaum mehr Fleisch und schlägt Einladungen aus, wenn sie mit einer Flugreise verbunden sind.

«Mein neues Buch ist ein Buch der Wut», erklärt der gross gewachsene Genfer höflich, als der letzte Raum auf dem Rundgang durch das Museum erreicht ist. Diese Wut richte sich gegen die rücksichtslose Zerstörung der Natur und das Patriarchat, «ohne allzu militant zu werden», wie er hofft.