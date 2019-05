Alain Girny, Präsident des südelsässischen Zweckverbands Saint-Louis Agglomération, zeigt sich empört darüber, dass die Basler Verkehrs-Betriebe (BVB) am Donnerstagabend ab 20 Uhr den Tramverkehr ab Burgfelder Grenze eingestellt haben. Die BVB hatte dies mit der zunehmenden Zahl von Übergriffen begründet. Es hatte mehrere Laserattacken gegeben. Saint-Louis Agglomération ist im Südelsass für den Nahverkehr zuständig.

Girny sagt: «Die BVB haben einen Vertrag mit uns unterzeichnet und ihre Entscheidung getroffen, ohne uns zu konsultieren. Ich habe das aus den Medien erfahren. So kann man nicht miteinander umgehen.» Er beurteilt das Verhalten der BVB als Vertragsbruch. «Das ist total daneben. Sie können so etwas nicht alleine entscheiden, ohne sich mit uns abzusprechen.»

Die Park & Ride-Anlage wird abends nutzlos

Er verweist darauf, dass die Grenzgänger sich am Abend auf einem drei Kilometer zu Fuss von ihrem Auto an der Grenze vorgefunden hätten. «Wir haben neben dem Bahnhof von Saint-Louis an der Endstation der 3er-Tramverlängerung eine Park & Ride-Anlage für 500 Autos gebaut. Schliesslich ist es ja Basel, dass mit seiner Parkraumpolitik die Autos aus der Stadt drängt.»

Als Präsident des Zweckverbands ist er sich der Probleme mit den Übergriffen durchaus bewusst und wehrt sich nicht prinzipiell gegen die Entscheidung der BVB. «Wir und die Polizei sind an dem Thema dran. Es handelt sich um einen kleine Gruppe von zehn Jugendlichen um den Place Mermoz, die auch im Quartier für Probleme sorgen.» Die Polizei sei zwischen 20 Uhr und Mitternacht regelmässig mit Streifen vor Ort. «Weitere Massnahmen sind in Planung.» Nach der französischen Gesetzgebung könne die Polizei die Jugendlichen aber nicht einfach verhaften.

Girny verweist darauf, dass es ähnliche Probleme in Strassburg und Mulhouse, aber auch in der Schweiz gebe. «In Basel mögen sie allerdings weniger gross sein.» Am Freitagmorgen trifft Girny die Verantwortlichen der BVB, um das weitere Vorgehen abzusprechen.