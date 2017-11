Der heutige Pop-Preis-Abend steht also im Zeichen der harten Gitarren, der regionalen Metalszene, und zwar in all ihren Facetten. Denn auch der Anerkennungspreis geht erstmals an einen Vertreter der härteren Gangart: V.O. Pulver, 48 Jahre alt, in Gelterkinden zu Hause. 1985 gründete er mit Schulfreunden seine erste Band, Carrion, aus deren Erbmasse zwei Jahre später die Band Poltergeist hervorging.

Pulver entwickelte mit dieser Band charakteristische Gitarrenriffs und wurde zur grauen Eminenz der regionalen Metalszene. Auch, weil er mit seinem Tonstudio in Gelterkinden einen Ort schuf, wo er jüngeren Musikern seine Erfahrungen weitergeben konnte. Erfahrungen, die er in den 90er-Jahren mit der Crossover-Formation Gurd auch auf dem internationalen Parkett sammelte. Pulver – Gitarrist, Studiobetreiber, Familienvater –, blieb der Musik leidenschaftlich treu, auch wenn der ganz grosse Erfolg am Ende ausblieb.

Business Support für Marlon McNeill

Last but not least wäre da auch noch der vierte Preis des gestrigen Abends im Atlantis zu erwähnen: Der Business Support. Er ist mit 12 000 Franken dotiert. Eine Fachjury entschied sich für das Label «A Tree in a Field Records». Marlon McNeill, Singer/Songwriter, hatte dieses 2003 aus Hilfe zur Selbsthilfe gegründet, als er seine erste CD unter dem Pseudonym Combineharvester herausbringen wollte. Doch längst hat McNeill sein Künstlerrepertoire erweitert. Zu den namhaftesten gehören mittlerweile zwei Zürcher Indierock-Acts: Verena von Horsten und, international gefragt, Fai Baba.

McNeill kommt nach 2012 und 2014 bereits zum dritten Mal in den Genuss dieser Auszeichnung. Die Häufung lässt sich damit erklären, dass er überzeugende Arbeit leistet - offenbart aber auch, dass es in der Region Basel noch immer an professionell auftretenden Agenturen und Labels mangelt.