Die Gesamtauslastung erreichte in der letzten Saison 68 Prozent, wie das Theater Basel am Dienstag mitteilte. Das sind 2,9 Prozentpunkte mehr als in der Saison 2015/16, der ersten unter der Leitung von Intendant Andreas Beck.

Bei den Eintritten konnte das Theater Basel eine Zunahme 5666 auf 172'013 verbuchen. Das Programm umfasste 560 Vorstellungen, 31 mehr als in der vorangegangenen Spielzeit. Jene war indessen wegen der Sanierung des Theaters fünf Wochen kürzer.

Markanter Zuwachs im Schauspiel

Wie schon in der Saison zuvor, konnten auch in der Spielzeit 2016/17 zwei der drei Sparten bei den Eintritten zulegen. Besonders gut war das Schauspiel unterwegs, bei dem die Zahl der Besucherinnen und Besucher um 11'417 auf 53'482 anstieg. Die Auslastung stieg dabei von 48,2 auf 62,7 Prozent.

In der Oper musste zwar bei der Auslastung ein Rückgang von 68,4 auf 62,8 Prozent verzeichnet werden. Die Zahl der Eintritte nahm jedoch leicht zu, um 88 auf 58'507. Im Ballett schliesslich sank die Zahl der Zuschauer um 2443 auf 25'511, und bei der Auslastung resultierte ein Rückgang von 81,8 auf 73,6 Prozent.

Tiefere Besuchereinnahmen

Obwohl das Theater Basel in der vergangenen Saison mehr Eintritte verzeichnen konnte, gingen die Besuchereinnahmen um 57'189 Franken auf rund 8,4 Millionen Franken zurück. Die Gesamteinnahmen stiegen jedoch um 647'729 Franken auf 56'3 Millionen Franken.

Gleichzeitig stieg der Betriebsaufwand um 586'996 Franken auf ebenfalls 56,3 Millionen Franken. Unter dem Strich resultierte ein Verlust von 59'697 Franken gegenüber einem Gewinn von 47'504 Franken in der vorangegangen Spielzeit.

Der Kanton Basel-Stadt steuerte ans Theater insgesamt 40,2 Millionen Franken bei. Weitere 4,5 Millionen Franken flossen ihm von Baselland zu. Angestellt sind beim Dreispartenhaus insgesamt 417 Personen, davon 168 im künstlerischen und 219 im technischen Bereich sowie 30 in Administration und Service.