Filme für mehr Offenheit

So löst sich das Festival zusehends von seinem Szenehintergrund und gliedert sich in aktuelle Geschlechterdebatten ein. Diese würden in der Schweiz zwar mittlerweile mit grösserer Selbstverständlichkeit geführt, seien aber nach wie vor durch Normen bestimmt, meint Sigrist: «Der Diskurs in der Schweiz ist reif, aber Homo- und Transphobie sind noch immer in den Köpfen verankert.»

Mit dem «Luststreifen»-Festival will das Team rund um die Organisatorin deswegen insbesondere den Diskurs über alternative Lebensstile fernab von sexuellen Stereotypen fördern. Und wer dann doch noch gerne mehr Haut sehen möchte, kann sich immer noch die «Porn Shorts» anschauen. Die Kurzfilme für Erwachsene fügen sich nahtlos ins Konzept ein, da sie mit gängigen sexuellen Machtstrukturen brechen und laut Siegrist insbesondere «einen neuen Blick auf die weibliche Lust» ermöglichen.

«Luststreifen» vom 28. 9. bis 1. 10. Neues Kino und Kultkino Basel.

Alle Infos unter www.luststreifen.ch