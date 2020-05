Süsser die Kassen nie klangen: Soundtrack für den Kaufrausch

Wie eng Musik und Konsum miteinander verbunden sind, lässt sich mit zwei Jahreszahlen illustrieren: 1890 kamen die ersten seriengefertigten Schallplatten (aus Gummi, Zelluloid und Zink) auf den Markt, und bereits aus dem Jahr 1891 ist eine vom Handel erhobene Hit­parade belegt. Hier entstand ein Missverständnis, das sich bis heute fortsetzt: Gute Musik wird gerne mit gut verkaufter Musik verwechselt.

Während es bei den Oscars oder in Cannes zumindest ab und zu ein Film aufs Podest schafft, der zuvor kein ­Millionenpublikum angelockt hat, so sind die «best artists» bei den Grammies, Echos und Swiss Music Awards immer auch die «best selling artists» ihres Jahrgangs. Das ist per se nicht schlimm, doch setzt sich diese ­Selektion aufgrund von Zahlen nach unten fort: Wer es in der klingenden Kunst nicht

an die Spitze schafft, bleibt faktisch ­unentdeckt.

Plattensammlungen im Wert eines Einfamilienhäuschens

Das hat sich auch mit dem Internet nicht gebessert, welches das Leben in allen Bereichen demokratisieren wollte. Zwar haben Hörer – Daten-Sharing, Downloads und Streaming sei Dank – theoretisch Zugriff auf mehr Musik, als sie in einer ­Lebensspanne konsumieren können. Doch heisst das nicht, dass sie auch gefunden wird – ganz im Gegenteil: Die Algo­rithmen, die entscheiden, welches Lied jemand als nächstes vorgeschlagen bekommt, gleichen sich bei sämtlichen Plattformen – sei es Spotify, Youtube oder schlicht Google. Auch hier schwimmt oben auf, was bereits die Masse erreicht hat. Dass die wenigen verbliebenen grossen Plattenfirmen zudem ihre Finger lenkend im Spiel ­haben, macht die ­Sache nicht besser.

Apropos besser: Früher war nicht alles besser, aber im Falle des Musikhörens doch vieles anders. Ein Album war ein Heiligtum. Davon berichten Musikfans, die nun langsam ins Rentenalter rutschen. Man wartete gebannt auf neue Releases, hörte sich stundenlang durch das Sortiment der Plattenläden und wog genau ab, ob man sein Taschengeld diese Woche für Beatles, Stones oder Zeppelin ausgeben wollte.