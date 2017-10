Die Cadogan Hall, eine zum edlen Konzertsaal umfunktionierte Kirche (in der das renommierte Royal Philharmonic Orchestra seine Heimat hat), war zum Auftakt der Tour zu drei Vierteln gefüllt. Keine Selbstverständlichkeit in einer Millionenstadt, in der ständig Weltklasse-Orchester um die Aufmerksamkeit des Publikums buhlen.

Das Basler Orchester hat hier schon auf früheren Tourneen Halt gemacht und sich ganz offensichtlich eine Fanbasis aufgebaut. Mit seinem Programm jedenfalls entzückte es die britischen Besucherinnen und Besucher: Auf die Ouvertüre, ein Lustspiel von Busoni, folgte ein erstes Highlight: Mozarts Piano Concerto Nr. 20 in D Moll mit dem Solisten Oliver Schnyder. «Marvelous», entfuhr es dem Sitznachbar, beeindruckt vom Zusammenspiel zwischen dem Orchester und dem aargauischen Pianisten.

Dieses Stück von Mozart hat auch Beethoven ganz besonders bewundert und besonders oft und gerne zur Aufführung gebracht. Und diesem Ludwig van Beethoven wiederum widmete das Sinfonieorchester seine zweite Konzerthälfte, mit einer fantastischen, mitreissenden Interpretation von Beethovens «Symphony No. 7», wie es die Briten nennen. Unter Ivor Boltons eindrücklicher Präsenz – er dirigiert ohne Stab, dafür mit Händen, Schultern, ja, sogar seinen Mundwinkeln – läuft das Orchester zu Höchstleistung auf. Und, nachdem Bolton mehrmals herausgeklatscht worden ist, gibt er mit dem rund 70-köpfigen Tourneeorchester noch eine schön schwelgerische Zugabe: Gabriel Faurés «Nocturne» aus der Schauspielmusik zu Shakespeares «Shylock». Ein wunderbarer Abschluss eines starken Tourneeauftakts.