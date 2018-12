Das Weihnachtsgeschäft brummt. Vergangenen Samstag glich der Andrang in der Freien Strasse einem jener Tage, die man sonst nur vor mehreren Feiertagen am Stück kennt: Kaum ein Quadratmeter Bewegungsfreiheit, eine gewaltige Druggedde. Klar, da war am Abend auch die Parade der Motorrad-Santigläus durch die Innenstadt. Dennoch, es war ein normaler Samstag in Basel.

Das Weihnachtsgeschäft laufe in etwa auf Vorjahresniveau, sagt Manuela Hirt von der Boutique «Schritt für Schritt», die auch für den Schaufensterwettbewerb mitverantwortlich zeichnet. Eine Umfrage unter den Betrieben falle erstaunlich übereinstimmend aus: «Das Herbstgeschäft lief nicht sehr gut. Jetzt zieht es aber langsam an.» Das gelte für die Innenstadt genau so wie für die Quartiere. Hirts Fazit: «Es dürfen also alle gerne weiterhin in die Stadt kommen, um einzukaufen.»

Noch stehen die zwei verkaufsoffenen Sonntage in Basel an. Der erste findet übermorgen statt, der zweite einen Tag vor Heiligabend. Doch warnt auch Böhm von Pro Innerstadt vor zu viel Euphorie: Der grosse Boom von früher werde so schnell nicht wiederkommen. Der leichte Anstieg im Dezember ist aber ein positives Zeichen für die von Shoppingtouristen lange gemiedene Innenstadt.