Schutzmasken-Dilemma: Basler Apotheken ärgern dubiose Angebote von Masken-Herstellern

Wie diese Nachfrage befriedigt werden soll, steht aktuell in den Sternen, obwohl die ersten Produktionen in der Schweiz kürzlich ihren Betrieb aufgenommen haben. Leidtragende sind unter anderen die Apo­theken, die ihre Kundinnen und Kunden vertrösten müssen. Eine nicht repräsentative Umfrage bei Basler Apotheken macht das Schutzmasken-Dilemma deutlich: Nur eine der angefragten Apotheken bietet zurzeit Schutzmasken zum Verkauf an; diese aber nur in kleinen Mengen an ausgewählte Personen.

Vom medizinischen Dienst des Kantons erhält sie für das Personal, erkrankte oder anfällige Personen pro Woche ein Paket an Schutzmasken für den Ladenbereich.

Einen eigenen Pandemievorrat für Personal bei der Arbeit hat die Hammer-Apotheke an der Hammerstrasse. Neben der Nachfrage der Kundschaft, die nicht gestillt werden kann, machen den Apotheken dubiose Angebote von angeblichen Produzenten und Händlern zu schaffen. Täglich kämen diese per Telefon, E-Mail und Fax herein, verrät Nicole Gsponer, Inhaberin der Hammer-Apotheke. «Die Preise für die Schutzmasken, Handschuhe und das Desinfektionsmittel sind ausserordentlich hoch und Gütesiegel für deren Qualität haben sie keine.» Gemäss Apothekerin Gutzwiller machen diese Angebote oft einen «unseriösen» Eindruck. «Uns wurden schon Schutzmasken für vier Franken pro Stück angeboten.» Vor der Coronakrise habe der Stückpreis bloss einige Rappen betragen.

Für die Apotheken ist die Situation delikat. Können sie die Nachfrage nach Schutzmasken nicht befriedigen, lassen sie enttäuschte und möglicherweise verängstigte Kundinnen und Kunden zurück. Verkaufen sie diese zu hohen Preisen, zu denen die Schutzmasken aktuell nur erhältlich sind, müssen sie sich den Vorwurf anhören, mit der Not der Menschen Geld verdienen zu wollen.

Schutzmaterial beinahe zum Selbstkostenpreis

Der Abzockervorwurf kam bereits auf, als Desinfektionsmittel knapp wurden und Apotheken begannen, selber Desinfektionsmittel herzustellen; dafür aber den knapp und dementsprechend teuer gewordenen Alkohol als Grundsubstanz einkaufen mussten. «Wir wollen nicht etwas, das sonst viel günstiger ist, jetzt so teuer ver­kaufen», sagt Nicole Büttiker von der City-Apotheke in der Aeschenvorstadt. Die wenigen Schutzmasken, die aktuell in Basler Apotheken erhältlich sind, kosten bis zu einem Fünffachen des Normalpreises, ohne dass die Apotheken daran gross etwas verdienen würden. «Wenn vorhanden, geben Apotheken Schutzmaterial im Moment beinahe zum Selbst­kostenpreis als Dienst an die Kundinnen und Kunden ab», betont Lydia Isler-Christ, In­haberin der Sevogel-Apotheke und Präsidentin des Baselstädtischen Apotheker-Verbands.

Obwohl dies rechtlich nicht erlaubt ist, wünschen sich Apothekerinnen und Apotheker vereinzelt sogar Preisabsprachen, um einen Preiswettbewerb beim Grundbedürfnis «Schutzmasken» zu verhindern.

Dies sieht Lydia Isler-Christ aber kritisch, weil Preisabsprachen von der Wettbewerbskommission untersagt sind. Sie hofft und fordert, dass es für das Problem der ungenügenden Ver­sorgung mit Schutzmasken schnellstmöglich eine Lösung vonseiten des Bunds gibt. «Wenn nicht einmal der Bund genügend Masken hat, woher sollen dann die Privaten Masken herkriegen?», meint sie zu den dubiosen Angeboten.