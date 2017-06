Der Überfall auf eine Gaststätte in Lörrach ereignete sich in der Nacht auf Pfingstmontag, wie das Polizeipräsidium Freiburg am Dienstag mitteilte. Zwei Männer betraten das Lokal gegen 2.40 Uhr früh. Weil der Wirt ihnen kein Geld aushändigen wollte, schlugen die Räuber ihn nieder, nahmen ihm den Schlüsselbund ab und ergriffen mit einem Auto mit Schweizer Kennzeichen die Flucht.

Die vom Wirt alarmierte Polizei leitete umgehend eine Fahndung ein, die erfolgreich verlief. Das Auto konnte nach kurzer Zeit auf der A98 gestoppt werden.

Die Polizei fand im Auto den geklauten Schlüsselbund und stellte diesen sowie das Fluchtauto sicher. Bei den mutmasslichen Tätern handelt es sich um zwei in der Schweiz gemeldete Männer im Alter von 25 und 26 Jahren. Das Kriminalskommissariat Lörrach hat weitere Ermittlungen übernommen. (sda/bz)