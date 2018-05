Mehrere Dutzend schwer bewaffneter Polizisten haben am Donnerstagnachmittag drei Schulhäuser im St. Johann umstellt und durchsucht. Grund dafür war ein Bedrohungsalarm, der via Schulalarmsystem ausgelöst wurde.

Der Bedrohungsalarm ist einer von drei Alarm-Möglichkeiten, die von Lehrpersonen mit einem entsprechenden Schlüssel ausgelöst werden können. Nach dem Auslösen ertönt ein Alarm, wie er aus Filmen bei Gefängnisausbrüchen bekannt ist. Und sämtliche Klassen sind angewiesen, sich in ihre Schulzimmer zurückzuziehen, die Türe abzuschliessen und sich zu verbarrikadieren.

Die Person, die den Alarmknopf drückt, sollte via Telefon Kontakt zur Polizei aufnehmen – was in diesem Fall allerdings, aus noch nicht geklärten Gründen, nicht geschah. Polizeikommandant Martin Roth, der an diesem Donnerstag zwar Büroarbeiten erledigte, aber gleichzeitig Pikettdienst hatte, sagte nach dem Einsatz: «Wenn eine Lehrperson den Bedrohungsalarm drückt und sich danach nicht bei der Polizei meldet, kann das auch bedeuten, dass sie bereits tot am Boden liegt.»