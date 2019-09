Ein Autolenker hat gestern Nachmittag bei der Basler Universitätsbibliothek eine Velofahrerin angefahren. Die Frau stürzte und erlitt eine Fraktur am Fuss. Der Lenker hielt kurz an, betrachtete den Schaden am Coupé und machte sich in Richtung Spalentor aus dem Staub.