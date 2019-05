Aber eben nur auf den ersten Blick. Dahinter steckt ein trotziges Gebaren. Diesem mehrheitlich grünen Trotz ist das Projekt des Zolli für ein Grossaquarium auf der Heuwaage zum Opfer gefallen. Vor einem Jahr noch hätte wohl noch niemand auf ein Nein gewettet. Zu stark ist der Zolli in der Basler Gesellschaft verankert, zu gross seine Beliebtheit, zu stark schien sein politischer Einfluss von links bis rechts. Und trotzdem nun das Nein.

Ozeanium versenkt, grünes Licht für einen Museumsneubau, eine linke Steuervorlage angenommen, eine bürgerliche nur ganz knapp abgelehnt: Auf den ersten Blick haben die baselstädtischen Stimmberechtigten am Sonntag ein disparates Meinungsbild abgegeben .

Was ist schiefgelaufen? Argumentativ war der Zolli von Anfang an viel zu defensiv eingestellt, reagierte nur auf die Argumente der Tierschützer und hob die hohe Energieeffizienz des geplanten Baus hervor, die eigentlich niemanden interessierte. Nie konnte der Eindruck entstehen, dass Basel von diesem Projekt als (Kultur-) Stadt profitieren würde. Deutlich daneben zielte ausserdem die Pro-Kampagne mit einer kunterbunten Schar Basler Prominenz zum Grossaquarium, die mit der Sache an sich noch nie etwas zu tun gehabt hatten: Sie zeigte die argumentative Hilflosigkeit und die Unerfahrenheit des Zolli in Abstimmungskämpfen. Gesellschaftliche Verankerung allein ist eben kein entscheidender Trumpf.

Der Zolli muss das Nein zum Ozeanium verdauen, Ja zum Museums-Neubau, Nein zu Steuerabzügen für Prämien, Topverdiener müssen mehr bezahlen und Baselland lehnt beide Bildungs-Initiativen ab: Lesen Sie hier alles zum Abstimmungssonntag in den beiden Basel nach .

Trotzig verhalten sich die Basler auch in der Steuerpolitik. Das Ja zur Topverdiener-Steuer und die Tatsache, dass die CVP-Initiative zum steuerlichen Abzug der Krankenkassenprämien nur per Zufallsmehr abgelehnt wurde, fördert ein latentes Unbehagen gegenüber der baselstädtischen Steuerpolitik zutage: Seit Jahren präsentiert das Finanzdepartement hohe Überschüsse in der Staatsrechnung, seit ebenso vielen Jahren wird quasi auf Vorrat das Ende der «fetten Jahre» prophezeit.

Zwar sank die Steuerbelastung sukzessive. Aber die Tatsache, dass rund ein Viertel der Basler am unteren Ende der Skala gar keine Steuern zahlt und am oberen Ende – besonders bei den Vermögen – in dieser Stadt ein Ungleichgewicht im Massstab eines Entwicklungslands herrscht, dürfte den liberal gesinnten Mittelstand zu diesem Denkzettel bewogen haben. Das ist gut nachzuvollziehen.