Unterstützung aus der Schweiz

Auch an diese dunklen Jahre erinnert die neue Sonderschau im Kunstmuseum Basel, die in Kooperation mit dem Kölner Museum Ludwig entstanden ist. Damit kehrt Freundlichs Werk in eine Stadt zurück, in der die grösste Unterstützerin des mittellosen Künstlers lebte: Hedwig Muschg, die Halbschwester des bekannten Schweizer Autors Adolf Muschg.

Sie hatte Freundlich 1929 kennen gelernt. Die Basler Lehrerin bewunderte ihn, unterstützte ihn «aufopferungsvoll von ihrem mageren Gehalt», wie es im Katalog heisst. Sie kaufte ihm immer wieder Werke ab – und bildete so eine Sammlung, wie auch der Basler Kunstmuseumsdirektor Georg Schmidt, der ab 1939 Kunst, die die Nazis als «entartet» deklariert hatten, kaufte und so auch Werke von Freundlich rettete.

Der Künstler selber wurde zu Beginn des Zweiten Weltkriegs von den Franzosen verhaftet. Pablo Picasso erwirkte eine Freilassung, Freundlich floh in die Pyrenäen, hielt sich dort versteckt – bis er 1943 deportiert und in einem KZ in Polen umgebracht wurde.

Otto Freundlich «Kosmischer Kommunismus», Neubau des Kunstmuseums Basel, bis 10. September 2017.