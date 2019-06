Der Pharmakonzern Novartis hat Silvia Schweickart zur Vorsitzenden der Geschäftsleitung von Novartis Pharma Schweiz in Rotkreuz ernannt. Schweickart übernimmt den Posten per 1. Juli 2019.

Sie folgt damit auf Monika Jänicke, die bereits im September vergangenen Jahres die Geschäftsführung der Pharmasparte von Novartis in Frankreich übernahm, teilte der Konzern am Montag mit. Schweickart wird den Angaben zufolge für den gesamten Standort Rotkreuz verantwortlich sein.

Silvia Schweickart stösst von der Nestlé-Hautsparte Galderma zu Novartis, wo sie als General Manager für die Geschäfte in der Schweiz verantwortlich war. Davor hatte sie Positionen bei Saatchi & Saatchi Healthcare Advertising in den USA und bei Merz Pharmaceuticals in Deutschland und Grossbritannien inne.

Novartis Pharma Schweiz ist für die Vermarktung von über 100 verschreibungspflichtigen Medikamenten des Novartis-Konzerns in der Schweiz zuständig. Insgesamt sind rund 280 Mitarbeitende bei Novartis Pharma Schweiz in Rotkreuz beschäftigt.