Neuer CEO und neuer Schwung: William Dujardin führt künftig den Binninger Getreidehändler

Das weltweit in der Getreide- und Düngemittelbranche tätige Binninger Unternehmen Ameropa hat einen neuen CEO. Es ist der 45-jährige Franzose William Dujardin. Er übernimmt die Funktion ab 8. Januar. Zuletzt hatte Verwaltungsratspräsident Andreas Zivy diese Funktion ad interim inne; er übernahm von Jan Kadanik, der das Unternehmen im Sommer 2019 verliess. Zivy werde sich nun wieder auf das Verwaltungsratspräsidium konzentrieren.

Dujardin war zuvor in mehreren Funktionen beim Agrobusiness-Konzern Bunge tätig, einem der weltweit führenden in dieser Branche. Ameropa gehört mit einem Umsatz von 6,7 Milliarden Franken 2018 zu einem der kleineren Player auf dem Markt. Zum Vergleich: Die US-Firma Bunge setzte 2018 gut 45 Milliarden Dollar um. Dujardin sei jemand, der das Unternehmen viel eher evolutionär weiterentwickeln werde als revolutionär, wie Verwaltungsratspräsident Zivy auf Anfrage sagt. Das Unternehmen sei stabil, werde in Zukunft aber auch neue Wege einschlagen müssen, so Zivy weiter. Zu den Herausforderungen gehören insbesondere Nachhaltigkeit und Digitalisierung.

Das mittlerweile 70-jährige Baselbieter Familienunternehmen handelt nicht nur mit Getreide und Düngemitteln, es produziert auch selbst. Zuletzt machte Ameropa in den Schweizer Medien mit dem Ausbau des Standorts in Rumänien auf sich aufmerksam, wo das Unternehmen seine Lagerkapazitäten für Getreide deutlich erhöht hatte. Anlässlich des Geschäftsberichts vom März hiess es, dass nach den investitionslastigen Jahren 2014 bis 2017 nun vor allem Projekte zur Innovation, Digitalisierung und Nachhaltigkeit anstünden. (ans)