Am Montagabend gegen 22.50 Uhr konnten Zeugen einen Unfall auf dem Parkplatz einer Bar in der Zollstrasse in Weil am Rhein beobachten. Dabei hatte eine Autofahrerin beim Rückwärts-Ausparken ein geparktes Auto beschädigt und war darauf davongefahren. Da die Zeugen ein Schweizer Kennzeichen abgelesen hatten, wurde das weitere Vorgehen an die Schweizer Polizei übergeben.

Die Überprüfung des Kennzeichens führte die Ermittler zu einer 45-jährigen Frau. An ihrem Golf waren frische Unfallspuren vorhanden. Da die Frau alkoholisiert war, wurde eine Blutentnahme veranlasst.

Laut Angaben der Polizei liegt die Schadenshöhe an den beteiligten Autos bei ungefähr 2000 Euro.

Aktuelle Polizeibilder: