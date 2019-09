Die Aktion sass. Anlässlich des Frauenstreiks vom 14. Juni wurde nicht nur der Basler Roche-Turm mit einem gigantischen Logo bestrahlt, Aktivistinnen überklebten in der Nacht auf den Streiktag auch diverse Strassenschilder in Gedenken an Figuren der Frauengeschichte. So hiess der Tellplatz im Gundeli neu Heidiplatz, aus der Mittleren Brücke wurde die Streikallee und aus der Utengasse die Goegg-Pouchoulin Gasse. Das sorgte für zusätzliche Aufmerksamkeit für die Anliegen der aktuellen Frauenrechtsbewegung.

Doch so unterhaltsam bildungsbürgerlich die Schilderaktion war, so zäh war sie: Der Kleber hält gut, die papiernen Beschriftungen überlebten die Hitze und ein paar Regentage im Sommer. Sehr zum Leid einiger Anwohner: Das zum Hausarbeitsberg deklarierte Imbergässlein im Herzen der Innenstadt nervte einen Nachbarn mit der Zeit derart, dass er sich auch bei der Redaktion der bz beschwerte. Zumal sichtlicher trotz Entfernungsversuche die Reminiszenz an den Frauenstreik einfach nicht weichen wollte.

Vandalismus zu Lasten der Basler Staatskasse

«Wenn ein Schild stark verklebt ist, lohnt es sich, dieses ganz zu ersetzen», sagt Martina Hilker, Sprecherin des Basler Bau- und Verkehrsdepartements (BVD), auf Anfrage der bz. Was im Zug der Recherche auch gleich getan wurde: Kurz nach Eintreffen der Antworten waren die Schilder am Imbergässlein und am Tellplatz sogleich durch neue ersetzt worden.