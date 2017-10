«Da ist er endlich», sagt Diego und zeigt auf Dario, der in gelber Jacke angelaufen kommt, «Sorry!» ruft und sich sofort für den Fotografen hinstellt. Das Bild ist schnell gemacht, fotogene Gesichter, keine Allüren, schon fast bisschen Boyband. Oder? Später, beim zweiten Bier, zählt Diego auf: «Ich bin sicher der Pazifist.» Dann: Dario ist der Kreative, Diego der Diplomat und Mario der Pragmatiker. Eine ganz gute Mischung, die in der Nähe des Dreispitz ihre Tracks baut, im ehemaligen Künstleratelier von Darios verstorbenem Vater. Der Ort passt zum Kollektiv: Ein Sammelsurium an Instrumenten und elektronischen Musikgeräten, dazu bunte Kunstwerke und ein riesiges, glitzerndes Wandmosaik. «Das ganze Studio ist eigentlich Kunst», sagt Diego. Wie ihre Musik. Sagen sie nicht, ist aber so: Was Alma Negra so besonders macht, ist ihre Fähigkeit, instrumental Geschichten zu erzählen. Es geht runter bis nach Tansania, später nach Cap Verde oder an karibische Strände. Dann plötzlich in einen Second Line in New Orleans, oder in ein Strassenfest nach Sao Paolo. Jeder Act, jedes Album eine Weltreise.

Ganz am Schluss reden die Drei – Mario ist längst im VKU – noch über ihre Motivation. Das, was jeden Menschen antreibt: Heureka-Momente. In der DJ-Sprache hört sich das so an: «Wo sich der Kreis schliesst», sagt Dario. «Du hast es im Kopf, du spürst es», sagt Diego. «Und die anderen ziehen mit, du fühlst ihre Stimmung», sagt Dersu, «alles passt einfach.» Sie schauen sich an, lächeln, keiner sagt mehr was. Zwei Sekunden, höchstens. Genau dieser Moment – das ist Alma Negra.