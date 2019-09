Gmürs Wahl erfolge im vierten Quartal dieses Jahres, teilten die Regierungen beider Basel am Dienstag in einem gemeinsamen Communiqué mit. Gmür gehört dem SRH-Verwaltungsrat seit April 2019 an. Hauptberuflich ist sie Mitglied der Geschäftsleitung von Switzerland Global Enterprise S-GE, der Exportförderung des Bundes.

Gmürs Vorgänger Benedikt Weibel hatte Ende August altershalber seinen Rücktritt per Ende Jahr erklärt. Der 73 Jahre alte ehemalige CEO der SBB hatte das SRH-Präsidium 2008 übernommen, als die zuvor von den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft geführten Rheinhäfen als öffentlich-rechtliche Anstalt unter dem Namen «Schweizerische Rheinhäfen» zusammengeführt wurden.

Weiter wählten die Regierungen beider Basel Petra Mösching neu in den SRH-Verwaltungsrat. Die bei den Industriellen Werken Basel (IWB) tätige diplomierte Wirtschaftsprüferin wird Nachfolgerin von Martin Dätwyler. Letzterer ist Direktor der Handelskammer beider Basel – er war wegen seiner Wahl in den Baselbieter Landrat zurücktreten.