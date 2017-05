Der 40-jährige Berner Martin Blaser verlässt nach rund vier Jahren den FC Basel um sich seiner neuen Funktion als Managing Director bei InfrontRingier Sports & Entertainment Switzerland AG zu widmen.

Zu seinem Wechsel äussert sich Blaser in der Medienmitteilung des FC Basel folgendermassen: «Ich habe beim FCB eine sehr spannende und herausfordernde Zeit mit einem tollen Team erlebt und nach wie vor grösste Freude an meiner Aufgabe. Doch das Angebot, welches mir mein zukünftiger Arbeitgeber unterbreitet hat, ist für mich nochmals eine Möglichkeit, einen Schritt in meiner Karriere zu machen, weshalb ich es nicht ausschlagen wollte.»