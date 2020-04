Maire von Saint-Louis am Coronavirus gestorben – Jean-Marie Zoellé war ein prominenter Politiker des Elsass

Der am Coronavirus erkrankte Jean-Marie Zoellé ist am Montag seiner Krankheit erlegen. Dies berichtet die Elsässer Zeitung «L'Alsace». Der 75-jährige wurde erst vor Kurzem in seinem Amt als Bürgermeister der französischen Basler Nachbargemeinde Saint-Louis bestätigt.

Wie die Zeitung weiter berichtet, sei Zoellé zuletzt in Bonn gewesen. Am 28. März wurde Zoellé wegen der Behandlung von Mulhouse in das Bonner Krankenhaus verlegt. Eine Trauerfeier werde zur Stunde nicht stattfinden können, wie die Behörden von Saint-Louis mitteilten. Dies wegen der Ausgangssperre, um weitere Corona-Infektionen im Elsass zu vermeiden.

Diverse Elsässer Amtsträger äusserten bereits ihre Beileidsbekundungen zum Hinschied des prominenten Politikers. So sagte Brigitte Klinkert, Präsidentin des Conseil Départemental du Haut-Rhin, dass sie mit Zoellé nicht nur einen guten Freund, sondern auch einen tatkräftigen Menschen verliere. Zoellé war über 30 Jahre lang in der Elsässer Lokalpolitik tätig.