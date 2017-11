Basels Offspaces

Atelierhaus Klingental – Raum 103 Das Atelierhaus Klingental ist eine Institution. 50 Jahre lang hat sich die Genossenschaft in der alten Kasernenkirche selbst organisiert, 2016 kam seitens der Stadt das Ultimatum: Bis Ende 2017 müssen alle Künstler raus, es folgt eine Totalsanierung mit anschliessender Neuverteilung der Ateliers. Bis es soweit ist, bündeln die ansässigen Künstler nochmals ihre Kräfte und stecken sie in einen Projektraum – den Raum Nummer 103 im Haus –, um in loser Folge Konzerte, Lesungen, Theater und Ausstellungen zu organisieren. Jeder zweite Mittwoch des Monats ist für den Häusertreff reserviert: eine Austauschplattform für wohn- und stadtpolitische Fragen. Entsprechend vielseitig ist auch ihr Programm an der «Summe»: Geplant ist ein «prozessuales Hörspiel», dazu Live-Aufnahmesituationen, Lesungen, Gesprächszirkel und eine Performance.

1. bis 7. November, wechselnde Zeiten, Klingentalkirche Basel. www.ateliergenossenschaft.ch

1.1 Space for Zeitgeist Der Raum für Zeitgeist sitzt im hintersten Ende vom Gundeli, er hat weisse Wände, Platz für Ego und eine starke Social Media-Präsenz. Die besten Voraussetzungen für ein Projekt, das die Denk- und Fühlweise einer Generation einfangen will und sich stark macht für junge Künstler und Musiker. Konzept ist meistens: Einen Monat Residency vor Ort, dann folgt eine Ausstellung. Momentan ist das der Brite Ashley Holmes, Jahrgang 1990. Er macht Performance, Video, Malerei, Audio, es geht um schwarze Kultur und soziale Räume. Um Geschichten, Fakt und Fiktion. Um, eben: Zeitgeist.

4. bis 18. November, jeweils Sa, 15–19 Uhr, Reinacherstrasse 105, Basel. www.instagram.com/__1.___1/

videocity.bs Bildschirme in der Stadt entdeckt, die keine Werbung, sondern Kunst zeigen? Dann war videocity.bs am Werk. Das Projekt unter Kuratorin Andrea Domesle bringt seit 2013 Video in den Stadtalltag – auf Schaufenstern, Reklametafeln und Fassade-Bildschirmen. Es geht Domesle darum, Videokunst einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen, weg von Museumswänden. Damit ist ihr Projekt ein idealer Kandidat für die «Summe». Dieses Mal zeigt sie aber nicht Videos an unterschiedlichen Orten, sondern unterschiedliche Arbeiten am selben Ort: An der Fassade des Congress Center Basel werden fünf Videoarbeiten zu sehen sein, von Künstlern aus Basel bis Indien.

3. bis 30. November, 8–24 Uhr, Board des Congress Center Basel. www.videocitybs.ch

Bikini Das Kollektiv Bikini hat sich seinen Namen gut ausgesucht. Sexy, aber in dieser Bezeichnung auch schon wieder etwas daneben. Und bombig. Weil: Bikini-Atoll, 40er- und 50er-Jahre, Atomtests. Auch hier: so bisschen daneben. Genau in diesem Fahrwasser schwimmt das Bikini, frisch und froh, vier junge Wilde am Voltaplatz. Ihre Instagramvideos zeigen sexy Posen und grässliche Fonts, ihre Haltung ist ironisch, witzig, rotzig. An der «Summe» wird der Raum zum Fernsehstudio umgebaut und von Benedikt Wyss und Gregor Brändli mit einer Gameshow namens «Everybody Knows» besetzt. Sprich: Drehbühne, Stuhlkreis, 360-Grad-Kamera, Moderator, Kamera, Spielregeln, vertragliche Verpflichtungen. Sexy, gefährlich, daneben. Bikini!

4. bis 26. November, jeweils Sa, ab 19 Uhr, Voltastrasse 41, Basel. www.bikini-space.ch

OPEN Store Aus dem OPEN Store an der St. Johanns-Vorstadt werden selbst die Initianten nicht so ganz schlau. Irgendwas zwischen Klamottenladen, Concept Store, Antiquariat und Kunstraum. Das ist so grossartig am Konzept von Gründer Adrian Käser: So wirklich was Handfestes gibt’s da nicht. Dafür umso mehr Spielraum für das, was drin passiert: grenzwertige T-Shirts, schräge Lesungen, Publikationen aus dem Eigenverlag, Kaffee mit Käsers Vater (auf seine Kappe geht das Antiquariat), Tätowier-Sessions, Croque Monsieurs und eine schöne Bücherwand. Während der Summe zeigt der OPEN Store ein Video des New Yorker Rappers shirt, der an der HGK studiert.

4. bis 19. November, Di–Sa, 12–18 Uhr, St. Johanns-Vorstadt 69, Basel. www.openstore.bigcartel.com