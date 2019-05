In Lörrach und sogar in der alten Arbeiterstadt Weil, in Grenzach-Wyhlen, und in den Wahlkreisen in und um Müllheim wie auch Freiburg – überall kommen die Grünen bei den Europawahlen vom Sonntag in Südbaden auf Rekordergebnisse. In Freiburg erhalten sie mit 39 Prozent sogar deutlich mehr Stimmen als SPD und CDU zusammen (siehe Grafik). Dabei wurde hier der regierende grüne Oberbürgermeister erst von einem Jahr von einem SPD-nahen Politiker abgelöst. Selbst in Weil verweisen die Grünen die nationalen Regierungsparteien, wenn auch bei der CDU nur knapp, auf Rang zwei und drei. Die Klimadebatte hat eindeutig Wirkung gezeigt und die Resultate der Umweltpartei nach oben getrieben. Josha Frey, grüner Landtagsabgeordneter aus Lörrach, sagt: «Wir haben im Wahlkampf neben dem gesellschaftlichen Zusammenhalt den Klimaschutz als unsere Kernkompetenz in den Mittelpunkt gestellt.»

Auch im Elsass legen Grüne zu Früchte getragen zu haben scheint die Klimadebatte auch im Elsass. In Saint-Louis (siehe Grafik) kommen die Grünen zwar im Vergleich auf eher bescheidene 8,1 Prozent, in vielen anderen Städten wie Huningue, Altkirch, Guebwiller oder Thann erreichen sie aber doppelt so viel. In Mulhouse waren es 13,7 Prozent und in Strassburg gar 20,7 Prozent. Frey kann sich vorstellen, dass diese Erfolge neben der Klimadebatte darauf zurückzuführen sind, dass die Jahrzehnte zerstrittene Umweltpartei sich endlich zusammen gerauft hat. Stellt sich die Frage, ob die Klimadebatte auch bei den anstehenden eidgenössischen Wahlen eine derart grosse Rolle spielen wird. Ansonsten muss man im Elsass konstatieren, dass die Region weiter eine Hochburg der Rechtspopulisten von Marine Le Pen bleibt. In den Vogesentälern, am Rhein, im Herzen des Sundgaus und in Teilen des Kalibeckens bei Mulhouse sind ihre Hochburgen, in Städten wie Cernay, Guebwiller oder Thann nähern sie sich der 30-Prozent-Marke an. Generell schneidet sie im Süden des Elsass besser ab als im Norden der Region. Die südelsässischen Grenzgänger, die vor allem in den beiden Basel arbeiten, scheint ihr Status als Ausländer in der Schweiz noch nie davon abgehalten haben, zu Hause ausländerfeindlich zu stimmen.

Macrons «La République en marche», die sich mit den Zentristen zusammengeschlossen hatte, schnitt mit 27,8 Prozent in Strassburg am besten ab.