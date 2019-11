Kippas für die Zuhörer: Ein Konzert der Martinů-Festtag findet in Synagoge statt

Geboren wurde Bohuslav Martinů 1890 im tschechischen Policka. Als Geiger spielte er in der Tschechischen Philharmonie, obwohl er wegen «unverbesserlicher Nachlässigkeit» vom Prager Konservatorium geflogen war. Ab 1922 studierte Martinů Komposition – erst bei Josef Suk in Prag, dann bei Albert Roussel in Paris.

Die 20er- und 30er-Jahre verbrachte er als freier Komponist in Paris. Die Einflüsse von Strawinsky und Debussy werden spürbar. Martinů sah Strawinsky und Schönberg als wichtigste Wegbereiter der Moderne, schätzte aber auch Ravel sehr. Diese Einflüsse, die Musik seiner Heimat, aber auch den Jazz verband Martinů zu einer vielfältigen und eigenständigen Musiksprache.

1940 floh Martinů in die USA, wo er ein Auskommen als Kompositionslehrer fand. 1953 kehrte er nach Europa zurück, lebte in Nizza und Rom und schliesslich von 1956 bis zu seinem Tod drei Jahre später als Gast von Paul Sacher in dessen Landhaus auf dem Schönenberg zwischen Pratteln und Frenkendorf.

In der Schweiz komponiert Martinů über 20 Werke, darunter die Kammermusik Nr. 1, das Nonett und das Klavierkonzert Nr. 5, mehrere Chorwerke und die Opern «Ariadne» und «Griechische Passion».