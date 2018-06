Wie der Jungvogel in den Kamin geraten konnte, fanden die Polizisten nicht heraus. Sie brachten das unverletzte Tier in der Langen Erlen wieder in seinen natürlichen Lebensraum zurück.

Die Kantonspolizei war kurz nach 20.30 Uhr zu einer Liegenschaft in der Rheingasse gerufen worden. Ein Wohnungsmieter hatte festgestellt, dass ein unbekanntes Tier in seinen Kamin gefallen war. Da er nicht wusste, um was für ein Tier es sich handelte, schloss er die Klappe am Kamin.

Die Polizisten konnten den Jungvogel aus seiner misslichen Lage bergen.