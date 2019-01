Der Basler Bischof hatte Erklärungsbedarf. Felix Gmür hatte zugelassen, dass in Riehen ein verurteilter Pädophiler als Pfarrer kandidieren darf. Gmür hatte gewusst, dass der Kandidat an seiner früheren Wirkungsstätte nicht «nur» eine Fussmassage gemacht hatte, wie die Medien berichteten, sondern dass er einem Jugendlichen auch unters T-Shirt gefasst und ihn geküsst hatte. Und Gmür war nicht eingeschritten, als der Pfarrkandidat an einem Informationsanlass seine dunkle Vergangenheit verheimlichte.

Grund genug, eine Pressekonferenz in den Gemäuern des Bischöflichen Ordinariats in Solothurn abzuhalten, um einen Verdacht aus dem Weg zu räumen. Denjenigen, wonach das Bistum beim Thema Pädophilie nicht genau hinschaue. Felix Gmür betonte, dass die Ernennung des Riehener Pfarrkandidaten gut geprüft worden sei. Mehrere Gutachten hatten dem Seelsorger bescheinigt, keine pädophilen Neigungen zu haben. Im Zentrum der Überlegungen sei gestanden, dass der Mann resozialisiert werden müsse.