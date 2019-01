Basel kommt bei der Auswahl zum Berliner Theatertreffen 2019 zu grossen Ehren. Die Jury des bedeutendsten Festivals des deutschsprachigen Theaters hat aus 418 Inszenierungen zehn eingeladen. Vom Theater Basel haben es «Hotel Strindberg» von Simon Stone und «Tartuffe oder das Schwein der Weisen» von Claudia Bauer in die Auswahl der Jury geschafft.

Auch aus der Kaserne Basel kommen zwei Koproduktionen in die prestigeträchtige Runde: «Girl from the Fog Machine Factory» vom Schweizer Regisseur Thom Lutz und «Oratorium» vom deutschen Kollektiv She She Pop. (bal)