Am Sonntagabend fuhr der in der Region Basel wohnhafte Mann mit seinem ramponierten Kleinwagen von Deutschland her kommend scheppernd am Autobahn-Grenzübergang in Richtung Basel vorbei, wie die Schweizer Grenzwache am Dienstag mitteilte. Ein Vorder- sowie ein Hinterreifen waren platt, sodass der Wagen auf den Felgen fuhr.

Weder die Geräuschkulisse noch das Gerumpel noch ein rufender und mit einer blinkenden Taschenlampe winkender Grenzwächter, der einige Meter hinterher lief, bewegten den Lenker zum Anhalten. So stiegen Beamte selber in ein Auto und verfolgten den Fehlbaren. Sie stoppten ihn vor der nächsten Ausfahrt zur Basler Hochbergerstrasse/Hafen.

Der Lenker habe ausgesagt, dass ihm schon aufgefallen sei, dass sein Wagen nicht mehr ganz so rund laufe. Er habe in Deutschland einen Randstein gestreift und gedacht, er würde es so noch bis nach Hause schaffen.

Wegen des Verdachts auf Fahren unter Alkoholeinfluss zogen darauf die Grenzwächter die Basler Polizei bei. Die nahm einen Atemlufttest vor, der den Verdacht bestätigte. Laut einem Polizeisprecher hatte der Mann 0,35 Milligramm Alkohol im Atem, was einem Blutpromillewert von 0,7 entspricht. Die Polizei übernahm in der Folge den Fall samt Fehlbarem und Kleinwagen.