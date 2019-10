Die Basler Bahnhofseinfahrt ist wohl das bekannteste Schaufenster der hiesigen Sprayerszene. Lokale Grössen wie Dare, BustArt oder Smash137 haben sich hier verewigt, die später international durchstarteten. Legal sind ihre Kunstwerke deswegen nicht: Tatsächlich gibt es in Basel nur wenige Wände, auf denen das Anbringen von Graffiti keine Strafanzeige nach sich zieht.

Diesen Umstand beklagen einige Sprayer. Sie haben auf der Plattform Petitio eine Online-Petition gestartet, die in kurzer Zeit viele Unterstützer findet. Knapp 250 Personen haben das Vorhaben bereits unterstützt. Im Petitionstext heisst es: «Basel bezeichnet sich seit Jahren als Kunst und Kulturstadt. Auf Graffiti bezogen trifft dies leider überhaupt nicht zu.» In den vergangenen Jahren seien immer mehr legale und geduldete Stellen verschwunden. «Die Stadt müsste sich einmal Gedanken machen ob es sinnvoll ist, immer wieder tausende von Franken für die Reinigung gewisser Stellen auszugeben statt sich einfach mal die Frage zu stellen ob man gewisse Wände nicht einfach der Allgemeinheit überlassen könnte», schreibt der Petent unter dem Pseudonym Tommy Tombola. Er ist in der Szene kein Unbekannter: Im Blog «Wandschmuck» führt er seit Jahren Buch über die Tätigkeiten der Basler Sprayer.