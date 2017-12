Am Samstagabend um 22.10 Uhr, wurde in der Florastrasse, bei der Verzweigung Breisacherstrasse, eine 41-jährige Frau Opfer eines versuchten Raubes. Sie wurde dabei leicht verletzt. Dies teilte die Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt am Sonntag mit.



Die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft ergaben, dass die Frau mit dem Fahrrad von der Dreirosenbrücke her durch den Unteren Rheinweg in die Florastrasse gefahren war, als plötzlich ein Unbekannter versuchte, die im Gepäckkorb liegende Handtasche zu rauben. Der Täter brachte die Velofahrerin in der Folge zu Fall, wobei das Opfer leicht verletzt wurde und flüchtete ohne Beute in Richtung Klybeckstrasse. Eine sofortige Fahndung verlief bislang erfolglos.



Gesucht wird:



Unbekannter, 30-40 Jahre alt, Glatze, trug weisse Turnschuhe, Bluejeans, dunkle Bomberjacke mit Streifen im Bereich der Oberarme und war mit einem Rennvelo unterwegs.



Nur kurze Zeit später um ca. 22.50 Uhr, wurde in der Dornacherstrasse, auf Höhe der Liesbergerstrasse, ebenfalls eine 25-jährige Frau Opfer eines versuchten Raubes. Sie wurde dabei leicht verletzt.



Die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft ergaben, dass die Frau mit dem Fahrrad von der Falkensteinerstrasse her durch die Dornacherstrasse fuhr. Während der Fahrt bemerkte sie, dass ein unbekannter Velofahrer ihr die Handtasche aus dem Gepäckkorb nahm. Beide hielten darauf sofort an. Während das Opfer die Handtasche zurückzog, schlug der Täter mehrfach mit der Faust auf die Frau ein. Die Velofahrerin rief schliesslich laut um Hilfe, worauf der Täter mit seinem Fahrrad in Richtung Bruderholzstrasse flüchtete. Eine sofortige Fahndung verlief bislang erfolglos.



Gesucht wird:



Unbekannter, 35-40 Jahre alt, 160-165 cm gross, weisse Hautfarbe, südländischer Typ, mittlere Statur, dunkelbraune Haarfarbe, kurze Frisur, braune Augen, 3-Tage-Bart, trug schwarze Bomberjacke und war mit Damenfahrrad unterwegs.



Personen, die sachdienliche Hinweise zu den beiden Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt, Tel. 061 267 71 11, oder mit der nächsten Polizeiwache in Verbindung zu setzen.