In der Friedensgasse in Basel ist es am Mittwoch um 13.45 Uhr zu einem Unfall zwischen einem Fussgänger und einem E-Scooter gekommen. Dessen Lenker machte sich aus dem Staub, ohne sich um den verletzten Fussgänger und die Schadensregulierung zu kümmern. Die Basler Polizei sucht Zeugen, wie sie am Donnerstag mitteilte.