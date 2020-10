Fall des toten Jugendlichen: Polizei nimmt 16-Jährige fest

Am Montag verstarb ein 15-Jähriger in einer Wohnung in der Theodor Herzl-Strasse. Er war einer von rund einem halben Dutzend Gäste einer Geburtstags-Party. Wahrscheinlich hat der Jugendliche einen Drogencocktail aus Xanax, LSD, Hustensaft und Methadon zu sich genommen.

Nach der Party sei man in die Wohnung in der Theodor Herzl-Strasse weitergezogen. Dem 15-Jährigen ging es zu diesem Zeitpunkt schon schlecht, doch er lehnte jegliche Hilfe ab. Später schlief er ein. Als seine Freunde ihn am Abend wecken wollten, fühlten sie keinen Puls mehr bei ihm. Daraufhin riefen sie die Rettungskräfte. Wieso es dabei zu einer Verzögerung von rund einer Stunde kam, wird noch ermittelt.

Zwei Jugendliche festgenommen

Die genaue Todesursache ist noch unklar und Gegenstand weiterer Ermittlungen. Eine 15-Jährige wurde bereits anfangs Woche von der Polizei festgenommen. Sie steht unter Verdacht der unterlassenen Hilfeleistung. Sie sei mittlerweile wieder auf freiem Fuss, sagt Peter Gill, Sprecher der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt: «Das Verfahren gegen sie läuft jedoch weiter.»

Wie die Staatsanwaltschaft gegenüber Blick heute bestätigte, wurde ein weiterer mutmasslicher Partygast festgenommen. Es handelt sich dabei um eine 16-Jährige. «Insgesamt wird nun gegen drei Erwachsene und zwei Jugendliche wegen Verdachts der Unterlassung der Nothilfe ermittelt», sagt Gill.