Donnerstagnacht um 22 Uhr passierte an der Horburgstrasse 118 ein Selbstunfall. Ein 35-Jähriger fuhr von der Mauerstrasse her in Richtung Riehenring.

Als er anschliessend rechts in die Horburgstrasse einbiegen wollte, kam er aus unerklärlichen Gründen von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Steinsockel.

Die Polizei sucht Zeugen.





Aktuelle Polizeifotos: