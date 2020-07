Einfach zum Knuddeln: Im Basler Zolli gibt's acht junge Totenkopfäffchen zu bestaunen

(dpo) Nach zwei Jahren ohne Nachwuchs ist bei den Totenkopfäffchen im Zolli gleich eine ganze Schar Jungtiere zu sehen. Die kleinen Äffchen kamen zwischen dem 10. Mai und dem 17. Juni zur Welt, wie der Zoo Basel am Mittwoch schreibt. Im Zoo leben die Totenkopfäffchen zusammen mit den Wollaffen in der gleichen Anlage. Die beiden Arten verstünden sich gut. Ältere Jungtiere klettern beim Spielen gerne auf den Wollaffen herum und dürfen manchmal auf deren Rücken mitreiten, heisst es in der Mitteilung.

Neu beherbergt der Zolli im Vivarium den seltensten Fisch der Schweiz, den Rhone-Streber, auch Roi du Doubs genannt. Bereits seit 1996 steht der bis zu 20 Zentimeter lange Fisch auf der Roten Liste. Von ihrem ursprünglichen Verbreitungsgebiet in der Rhone und ihren Nebenflüssen werden nur noch 17 Prozent vom Rhone-Streber besiedelt, wie der Zoo mitteilt.