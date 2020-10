Einfach wählen – ein Tutorial

Manche regelmässige Leser der bz dürften bei den Zeilen oben kurz stutzen: Das klingt doch alles etwas simpel, sowohl inhaltlich wie sprachlich? In der Tat.

Die bz hat mit dieser Doppelseite ein kleines Experiment gewagt: Wir versuchen, möglichst viele Wahlberechtigte in Basel-Stadt zu erreichen und haben deshalb das Basler Wahlsystem möglichst einfach erklärt. Den Text aus der Redaktion hat das Basler Wohnwerk, Schweizer Pioniere auf dem Feld der barrierefreien Vermittlung, professionell in einfache Sprache übersetzt. Auch die Formatierung ist bewusst gewählt. Um noch mehr Menschen zu erreichen, werden wir zudem in den nächsten Tagen den Text als Video veröffentlichen.