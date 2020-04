Ein Sommer voller Events? Trotz Corona-Krise wollen «Im Fluss» und Co. nicht aufgeben

So auch Tino Krattiger, Veranstalter des Rheinfestivals «ImFluss». «Ich gehe davon aus, dass wir spielen werden. Das Programm steht», sagt er. Das Festival lockt jährlich mehrere zehntausend Besucher an. Auf der Homepage zählt ein Countdown noch 117 Tage bis zum Festivalstart am 28. Juli. Ob das Floss dann tatsächlich aufgebaut sein wird, ist unklar. Für Krattiger steht aber fest, dass mit der Planung weitergemacht wird: «Ich habe noch nie in meinem Leben den Kopf frühzeitig in den Sand gesteckt». Ende April wollen die Veranstalter die Lage neu sondieren und entscheiden, wie es weitergeht. Das sei vom Zeitplan her auch nicht völlig ungewöhnlich: «Die komplette Finanzierung stand auch in den vergangenen Jahren teilweise erst zwei Wochen vor Festivalstart.»

Ebenso überzeugt geben sich die Veranstalter des Polyfon Festival Basel, das vergangenes Jahr noch Open Air Basel hiess. Es soll Anfang August stattfinden. Wie Tattoo und Floss setzen auch sie die Planung fort – wenn auch mit angepasstem Zeitplan. Wie Festivalleiter Sandro Bernasconi erklärt, warte man aber noch etwas mit dem Druck des definitiven Programms.

Dies vor allem, weil viele internationale Künstler eingeladen sind, was eine umfangreiche Planung voraussetzt. Zurzeit sei es nicht möglich, überhaupt ein Visum zu beantragen. Viele Tourneen von Künstlern würden ganz gestrichen, weil grosse Festivals in Europa nicht stattfinden. «Sponsoren sind bis jetzt noch keine abgesprungen», sagt Bernasconi, der Ticketverkauf habe aber stagniert.

«Em Bebbi sy Jazz» zeigt sich skeptisch, Jodlerfest wartet

Etwas skeptischer klingt es bei den Organisatoren des diesjährigen Festivals «Em Bebbi sy Jazz». Am 14. August sollten wieder Saxofone und Trompeten durch die Basler Gassen dröhnen. Ob sie dies an der 37. Ausgabe des Anlasses auch tun werden, steht noch nicht fest. Peter Eichenberger, Präsident des Festivals und Direktor des Claraspitals in Basel, fährt zwar mit der Planung fort, jedoch mit Vorbehalten: «Wir versuchen alle finanziell relevanten Entscheide erst zum spätestmöglichen Zeitpunkt zu fällen».