Die Basler Regierung griff die Idee mit viel Elan auf und lancierte im April 1917 die erste Mustermesse, die mit 800 Ausstellern und 300'000 Besuchern alle Erwartungen übertraf. Mit dem Besuch des Bundespräsidenten in der Person von Edmund Schulthess, dem Tessin als Gastkanton und einem Pressetag gelang es den Veranstaltern, das Grau des Kriegsalltags zu durchbrechen und Traditionen zu erfinden, die zum Markenzeichen werden sollten. Kaum hatte sich die Schweizer Mustermesse etabliert, brannten 1923 alle Messehallen bis auf eine nieder.

Bereits bei der Gründung der ersten modernen Messe, der Schweizer Mustermesse, war die Not Geburtshelferin. Mitten im Ersten Weltkrieg wollte der Leiter der Basler Gewerbeschule und des Gewerbemuseums, der Belgier Jules de Praetere, dem unter dem Krieg darbenden Gewerbe und der leidenden Industrie zu neuen Absatzmöglichkeiten verhelfen.

Die grenzüberschreitende Krise im Messewesen der Gegenwart hat das Ende gleich mehrerer Publikumsmessen der Schweiz besiegelt: der Züspa in Zürich, der Comptoir in Lausanne und der muba in Basel. So bedauerlich diese Entwicklung für viele sein mag, gilt es daran zu erinnern, dass Krisen zum Messegeschäft gehören wie Aussteller und Besucher.

Die internationale Lage mit dem Ende des Eisernen Vorhangs und der Schaffung eines europäischen Binnenmarkts beflügelte diese Idee. Doch die finanziellen und politischen Hürden waren schliesslich zu hoch. Dank grossen Investitionen blieb die Messe in der Stadt, wovon in der Folge besonders die Baselworld und Art Basel sowie die gesamte Region profitierten.

Dies änderte sich erst während des Zweiten Weltkriegs, als fremde Märkte verschlossen blieben, das Interesse an der Swissness nochmals stark zunahm und die Mustermesse zu einer jährlich wiederkehrenden «Landi» avancierte. Krisen begleiten die Messe auch zu späteren Zeiten, etwa während der Sars-Epidemie 2003 oder Ende der 1980er Jahre. Der Messeplatz im Kleinbasel galt damals als veraltet und nur noch bedingt konkurrenzfähig. So wurde ein trinationales Projekt erarbeitet, das den Wegzug aus Kleinbasel besiegelt hätte.

Doch der Nutzen für die nationale Wirtschaft sowie die Ausstrahlung überragten die finanziellen Bedenken bei weitem. Dennoch war dies keine Selbstverständlichkeit, denn die Mustermesse blieb nach dem fulminanten Start vorerst einem Fachpublikum vorbehalten und setzte auf Wunsch der Aussteller und gegen den Willen der Regierung strikt auf einen nationalen Markt. Nur an den Wochenenden war die Messe für das breite Publikum geöffnet.

Goldene 1960er und 70er Jahre

Ihre grösste Blüte erlebte die Muba nach dem Zweiten Weltkrieg, als es die Messe schaffte, zu einem nationalen Begegnungsort für alle zu werden. Mit dem anhaltenden Schwung der Hochkonjunktur wandelte sich die Messe bis in die 1970er Jahre von einer Leistungsschau von Industrie und Technik zu einer Konsumgütermesse.

Jahr für Jahr pilgerten mehr Schweizerinnen und Schweizer nach Basel, sodass während der 50. Mustermesse 1966 erstmals über eine Million Besucher gezählt wurden. Angelockt wurden sie von den neusten Produkten wie einer Waschmaschine oder einem Farbfernseher, die während der elf Tage dauernden Messe zu günstigen Konditionen zu erstehen waren. Das Gewähren von Rabatten war damals noch streng geregelt und nur an wenigen Tagen im Jahr möglich. Die Messe bot eine der seltenen Gelegenheiten für ein Schnäppchen.

So schlenderten die Eltern durch die Hallen, verhandelten mit Ausstellern und schlossen Verträge ab oder sie wohnten der Produktion von Radio- und Fernsehsendungen bei. Währenddessen vergnügten sich die Kinder im Nestlé-Kindergarten beim Schaukeln und auf Klettergerüsten. Im Angebot für die Kleinen standen auch weisse Papierhüte, Puppenwagen, Dreiräder und Tretautos. Das Erlebnismarketing steckte zwar noch in den Kinderschuhen doch der andauernde Erfolg gab nicht nur Nestlé recht. Häufig stand für die Kinder am Nachmittag auch ein Besuch im Basler Zolli auf dem Programm, wo sie von Tante und Onkel begleitet der Gorilladame Goma zuschauten.

Für die Erwachsenen hingegen gehörte der abschliessende Besuch in der Degustation zum Programm. Der ohrenbetäubende Lärm in den rauchschwangeren, überfüllten Hallen besass einen Charme, der mit heutigen Gepflogenheiten des Zeitvertreibs nur noch schwer zu vereinen ist. Mit müden Füssen, einer Tüte voller Prospekte und einigen Kaufabschlüssen machte man sich schliesslich auf den Heimweg, wissend im darauffolgenden Frühjahr wieder an die Muba nach Basel zu kommen.