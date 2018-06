Ansonsten sollte er an diesem Tag nicht mehr viel mitbekommen vom Ausnahmezustand in der Stadt. Er verbrachte ihn im Stadion. Vielleicht einer der wenigen Momente, an denen sich der Turnierdirektor woanders hinwünschte in den drei Wochen EM: Der Abend, an dem die Holländer die Stadt aus den Angeln hoben.

Auch Yael Ellenbroek erinnert sich. Sie ist in Basel aufgewachsen, ihr Vater Holländer – alles war angerichtet für einen Ausgang, ein schönes Fest mit den holländischen Freunden. Schon früh wurden an diesem Samstag ihre Pläne durchkreuzt. Ihr Chef vom Swissôtel, wo die heute 30-Jährige als Studentin arbeitete, rief sie an, sie solle doch die niederländische Nationalmannschaft am Nachmittag betreuen. Diese war in einer Villa an der Grenze zu Riehen einquartiert und Ellenbroek die einzige Hotel-Angestellte, die holländisch sprach.

Beim Gedanken, Weltstars wie Ruud van Nistelroy, Arjen Robben und Robin van Persie Kaffee zu bringen, wären wohl 90 Prozent der holländischen Junggesellinnen in Ohnmacht gefallen. Nicht so Ellenbroek. «Ich kannte die meisten Spieler gar nicht. Die waren vor dem Spiel ohnehin viel nervöser als ich und zapplig wie kleine Kinder.»

Zum Fest auf dem Kasernenareal schaffte es Ellenbroek aber rechtzeitig. Hier bereitete sich der Basler DJ Flume auf seinen Auftritt vor. Drei Wochen war er bereits in der Fanzone gestanden und hatte den Fussballanhängern eingeheizt, doch als er an diesem Samstagnachmittag vom Gundeli ins Kleinbasel radelte, wusste er: Nichts wird diesen Abend toppen.