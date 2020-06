Durchs wilde Mittelalter: Satu Blanc dreht die Uhr zurück

Es gibt Dinge, die uns fürs Leben prägen. Wir sind, was uns in die Wiege gelegt wurde und müssen uns zu dem verhalten, was uns in den Weg gelegt wird. Da gibt es nur eins: Wir machen etwas aus dem geschenkten Leben und der Zeit, in die wir hineingeboren wurden. Und lernen fliegen.

Das gilt für Johanna, die Protagonistin in Satu Blancs Roman «Wohin so eilig, Johanna?». Er ist im April mitten in der Corona-Quarantäne im Zytglogge Verlag erschienen und liegt nun unfreiwillig im Dornröschenschlaf – denn zu einem neuen Buch gehören öffentliche Lesungen. Und das gilt auch für die Autorin mit Schwerpunkt Mediävistik, Mittelaltergeschichte, die neben ihrem jungen Wirken als Prosaautorin seit 15 Jahren ihre selbst verfassten Theaterstücke gleich auch selber auf der Bühne spielt.

Der rote Faden in Satu Blancs künstlerischem Œuvre, das starke Frauenfiguren von der Renaissance bis in die Gegenwart in den Vordergrund rückt, ist das Freiheitsthema. Es ist die Freiheit von Geist und Intellekt sowie von Empathie und Mitgefühl, die ihre Vorstellungskraft und künstlerische Kreativität antreibt. «Ich habe die Freiheit zu einem hohen Preis gewählt», erzählt Satu Blanc. «Da muss ich auch das tun können, was mich interessiert und inspiriert.» Ob auf der Bühne oder auf dem Papier – «alle meine Frauenfiguren haben eines gemeinsam, ihren unbedingten Willen zur Freiheit», sagt sie.

Agiles Wirken, auch in der Krise

Wir treffen die freischaffende Autorin mit Jahrgang 1968 und leidenschaftliche Balletttänzerin aus finnisch-welschem Elternhaus im «Rollerhof» zum Gespräch. Anlass ist ihr erster Roman nach dem Prosadebüt vor einem Jahr mit dem Erzählband «Wo ist der Muserich, uns zu küssen?». Eigentlich wollten wir uns im «Zum Isaak», dem zweiten Gastronomiebetrieb auf dem geschichtsträchtigen Münsterplatz treffen, ein Lieblingsort der Autorin für ungestörte Gespräche und benannt nach dem Stifter der GGG, die Satu Blancs neues Romanprojekt mit einem finanziellen Beitrag unterstützt hat.

Doch die Coronakrise kam dazwischen. Also wurde nichts mit der Vorbereitung auf die ­Lesungen mit dem neuen ­Roman und vor allem auf die Wiederaufnahme ihres Theaterstücks über die deutsche Schriftstellerin, Schauspielerin und Kabarettistin Emmy Hennings (1885–1948). Also zog sich Satu Blanc in die Schweizer Bergwelt zurück und schrieb – was denn sonst. Sie arbeitete an einem neuen Prosatext auf der Grundlage eines ihrer Bühnenstücke, die sie während vieler Jahre in ihrem eigenen kleinen Theatersaal aufführte. Die Geschichte ist im 18. Jahrhundert angesiedelt und spielt in der Region. Mehr erzählt Satu Blanc dazu nicht.