«Drey Dääg anderscht» – HD Läppli macht Fasnacht

Dass Sabina Rasser, Tochter des Polit-Kabarettisten Alfred Rasser, bei der zweiten Ausgabe des «Läggerli» Regie führen wird, machte Produzent Patrick «Almi» Allmandinger schon länger publik. Dass Rasser Almi auch eine neue Nummer des «HD Soldat Läppli», der Paraderolle ihres Vaters, auf den Leib schreiben würde, war die kleine Überraschung an der Vorstellung des neuen Läggerli-Programms.

«Wie würde mein Vater das heute umsetzen?», fragte sich die Tochter und wagte sich an die Aufgabe. Es darf ein Läppli erwartet werden, der alles auf die Schippe nimmt – nicht «nur» die Armee. «Almi lebt den Läppli. Seine ganze Persönlichkeit ist Läppli, wie ich ihn als Kind miterleben durfte», schwärmt Sabina Rasser und erzählt, dass Almi auch für die aktuelle Besetzung der Rolle infrage gekommen sei. «Caroline (Rasser) hatte Tränen in den Augen», berichtet sie darüber, wie die Nichte, die das Fauteuil führt, während Almis Vorsprechen reagiert habe. Daher sei es auch in der Familie nicht zu Diskussionen gekommen, wenn eine (neue) Läppli-Nummer im Läggerli uraufgeführt werde.

«Dr Läppli kunnt zrugg» ist für «Babbe Keller» (gespielt von Rolf Boss) denn auch das Sujet der aktuellen Fasnacht. Er ist mit seiner Familie im Bündnerland eingeschneit und alle können nicht rechtzeitig zum Morgestraich zurück sein. «Mer schaffe das», ist das Sujet seiner Schwiegertochter Gritli (Priska Caccivio), und sie schlägt stattdessen vor, einfach im Hotel Fasnacht zu machen. Dabei kommt es zu vielen lustigen Szenen mit den illustren Hotelgästen. Die ganze Familie um Fredy Keller (Almi) sorgt in der Folge im Hotel für Chaos und Unterhaltung.

«Drey Dääg anderscht» verspricht das Stück, bei dem neben baslerischem Brauchtum auch bündnerisches zum Zuge kommen soll.