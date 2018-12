Rund ein Dutzend Polizisten standen heute beim Basler Strafgericht im Einsatz. Verhandelt wird einer der brutalsten Morde in der Kriminalgeschichte Basels. Von «einer Exekution» und «kaum fassbarer Brutalität» sprach der Staatsanwalt in seinem Plädoyer.

Zwei Männer waren am Abend des 9. März 2017 ins Café 56 an der Erlenstrasse marschiert und exekutierten dort zwei Albaner. Das Überwachungsvideo vor dem Café zeigt, mit welcher Kaltblütigkeit die beiden Mörder, die nur schemenhaft zu erkennen sind, vorgegangen sind.

Vom Zeitpunkt, an dem die beiden Männer das Café betreten bis sie wieder zur Tür herausrennen, vergehen gerade mal 15 Sekunden. In dieser Zeit richteten sie ein Blutbad an.

Insgesamt fünf Mal schoss einer der beiden mit einer 9-mm-Pistole. Eines der beiden Opfer erlitt einen Bauchdurchschuss. Er verstarb kurze Zeit nach der Tat im Universitätsspital. Sein 28-jähriger Kollege wurde mit einem Kopfschuss regelrecht hingerichtet. Ein weiterer Mann überlebte mit einer Kugel im Körper.

Die Hintergründe der Bluttat sind bis heute nicht geklärt. Vermutet wird ein Streit im Drogenmillieu. «Eine Abrechnung auf einem der tiefsten Stockwerke der Unterwelt» so der Staatsanwalt.

Die Opfer, die beide im Balkan lebten, waren wegen Drogenhandel, Hehlerei und weiteren Delikten vorbestraft. Es gibt keinen nachvollziehbaren Grund, warum die beiden in Basel waren.

Auch das Vorstrafenregister des Angeklagten spricht Bände. Der 42-jährige Albaner, der seit seiner Jugend mehrheitlich in Italien lebte, verbrachte 14 von den 16 Jahren vor der Tat im Gefängnis. In Deutschland wurde er wegen Kokainhandels und gefährlicher Köperverletzung verurteilt. Er hatte bei einer Auseinandersetzung zwei Kontrahenten mit einer Schusswaffe gedroht und abgedrückt. Da zuvor das Magazin aus der Waffe gefallen war, kam es nicht zu einer Schussabgabe. Kaum war er wieder draussen, wurde er in Frankreich wegen Drogenhandels zu einer fünfjährigen Haftstrafe verurteilt.