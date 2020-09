Die Saison ist eröffnet: White Trash unter blutrotem Mond

Der Bergwald, fern der Zivilisation, gilt uns als heile Natur schlechthin. Einen Hallraum

der Seele hat in bereits Joseph ­Eichendorf genannt. Der Wanderer sucht in seiner klaren Luft Erfrischung, Ruhe und Frieden. Das belgische Theaterkollektiv Peeping Tom nimmt die Metapher des Hallraums ernst. In ­ihrem Bergwald, hyperrealistisch nachgebaut, blicken die Menschen in ihr Unbewusstes. Und dort ist nirgends eine heile Welt zu finden.

Peeping Tom, benannt nach dem 1959 erschienen Spielfilm und Skandal-Thriller, wurde 2000 von Gabriela Carrizo und Franck Chartier gegründet. Die beiden Schüler des Choreografen Alain Platel haben seither an ihrer bildmächtigen, surrealen Theatersprache gefeilt, sind mittlerweile preisgekrönt und regelmässig im Programm internationaler Festivals.

Gefangen im Dickicht der Triebe und Ängste

«Kind», das Stück, mit welchem sie die Saison der Kaserne eröffnet haben, ist der Abschluss einer Trilogie zum Thema Familie. Nach dem Vater und der Mutter steht nun das Kind im Zentrum. Die Handlung des Stücks, so die Ankündigung, wird durch die Ängste und ­Bedürfnisse des Kindes, durch seinen Blick auf die Welt vorangetrieben. Auf der Bühne stehen Schauspielerinnen, Tänzer, Performerinnen, Generationen übergreifend, vom Kleinkind bis zum Grossvater.

Der Wald mit riesigem Mond, eine Hommage an den Romantiker Caspar David Friedrich, ist eine Art Labor, das von Figuren in weissen Schutzanzügen betreut wird. Das Stück beginnt schon mal mit einem Unfall. Ein Felsbrocken erschlägt einen der Arbeiter.

Beobachtet werden sie von einem Kind in einem roten Kleid, gespielt von einer Erwachsenen, korpulent, nicht dem Schönheitsideal entsprechend, eher eine Mischung aus Waldschratt und White Trash, fährt sie auf einem Kinderfahrrad durch die Szenerie. Immer wieder, bis es, später im Stück, kaputt geht, und von niemandem repariert wird. Doch bis dahin ist es noch ein weiter Weg in diesem verwunschenen Waldstück. Dem Mädchen begegnet ein ganzer Reigen, teils skurriler, teils realistischer Figuren. Wer hier nun wessen Vater oder Mutter oder Kind, Onkel oder Tante ist, spielt in diesem Familienuniversum eine untergeordnete Rolle.