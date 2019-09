Er hat etwas von einer Raubkatze, Martin Grubinger, wenn er quer über die Bühne von einem seiner vielen Instrumente zum nächsten wechselt: Nichts ist hektisch, alles wirkt kontrolliert und jede Bewegung verrät höchste Körperspannung, obwohl ihm scheinbar kaum die Zeit bleibt, die passenden Schlägel in die Hand zu nehmen und zum nächsten Trommelwirbel anzusetzen. Er mag die Athletik seines Instruments, hält höchste körperliche Fitness für unabdingbar für diesen Beruf, trainiert entsprechend – sieht auch entsprechend aus.

Vor allem aber ist er ein Perkussions-Virtuose der absoluten Spitzenklasse, nicht nur – aber natürlich auch – wegen seiner schier unglaublichen Präzision in den horrendesten Tempi, sondern speziell auch wegen der Vielseitigkeit, die er seinen Instrumenten entlockt, von den härtesten, explosivsten Schlägen bis hin zum zarten, kaum noch hörbaren Wispern.

Ein roter Teppich für den Virtuosen

Wenn ein Schlagzeug auf dem Konzertpodium steht, ist ein Konzert automatisch immer ein wenig Musiktheater, gerade bei einem Komponisten, der nichts gegen die grosse Geste einzuwenden hat wie Fazil Say. Der türkische Weltklasse-Pianist scheute sich auch nie um klare Worte und stand deswegen in der Türkei auch schon vor Gericht.

Say schrieb dieses Schlagzeug-Konzert – im Auftrag unter anderem des Sinfonieorchesters Basel – für Martin Grubinger und wusste damit, dass er an die Grenzen von Spielbarkeit und Vielseitigkeit gehen konnte. So ist es ein roter Teppich für einen Virtuosen erster Klasse geworden: von extrem harten und rhythmischen Kaskaden auf Trommeln oder Marimba über schwirrende Vibrafon-Klänge bis hin zu den schrägen Rhythmen türkischer Volkstänze.

Der mit Wasser gefüllte «Lampenschirm»

Grossartig ist auch die Etüde für das exotische «Waterphone», das aussieht wie ein Lampenschirm ohne Stoff, aber tatsächlich mit Wasser gefüllt ist und mit einem Bass-Bogen angestrichen oder geschlagen werden kann, was surreale Klänge erzeugt.

Zur Zugabe lud Martin Grubinger die Schlagzeuger des Orchesters ein: Zu fünft begleiteten sie ihn in einem irrwitzig schnellen Ragtime und steuerten gut gelaunt szenische und tänzerische Einlagen bei. Und mit einer auf dem Vibrafon überaus zart intonierte Sarabande von Bach verabschiedete sich dieser Ausnahme-Musiker vom begeisterten Basler Publikum.