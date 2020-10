Der Fussballverband greift durch: Liga-Ausschluss nach übler Prügelei im Basler Regionalfussball

Gemacht wurde die Aufnahme am vorletzten Wochenende beim 5.-Liga-Spiel zwischen Basel Nord c und dem FC Tetova Basel. Das Spiel ist umkämpft, kurz vor Schluss steht es 2:1 für die Gäste des FC Tetova. In der Nachspielzeit sehen drei Spieler Basel Nords eine gelbe Karte. Die Emotionen kochen hoch und entladen sich nach dem Schlusspfiff in roher Gewalt. Gar die Polizei wird auf das Areal gerufen.

Es ist ein Video, in dem der Basler Amateurfussball ein mieses Bild abgibt. Spieler, die sich prügeln. Eckfahnen, die als Schlagstangen benutzt werden. Schreie, die ertönen. Das Video kursiert in den Sozialen Medien und auf Zeitungsportalen. Pascal Buser, Geschäftsführer des Fussballverbands Nordwestschweiz (FVNWS), spricht von einem «Vorkommnis gröberer Art».

Michael Heutschi, der Präsident Basel Nords, ist zum Zeitpunkt der Geschehnisse nicht vor Ort. Er bezeichnet das eigene Verhalten als unentschuldbar, sagt jedoch: «Für so eine Auseinandersetzung braucht es immer zwei Parteien. Beide waren an der Eskalation beteiligt.» Keine Zweifel bestehen darin, dass Fans der Heimmannschaft massgeblich an der Schlägerei beteiligt waren.

Der Vorfall hat für Basel Nord grosse Konsequenzen

Nach dem Spielende wird die Auseinandersetzung, wie in solchen Fällen üblich, dem FVNWS rapportiert. Der Bericht des Schiedsrichters geniesst oberste Priorität. Beide beteiligten Mannschaften werden um schriftliche Stellungnahmen gebeten. Am vergangenen Donnerstag fällte dann die Wettbewerbskommission des Verbandes den Entscheid, wer und wie stark sanktioniert wird.

Weil die Einsprachefrist läuft, ist der Entscheid noch nicht rechtskräftig und veröffentlicht. Doch einzelne Konsequenzen sind deutlich ersichtlich. Während der FC Tetova auf Facebook verkündet, dass seine Mannschaft gemäss dem Verbandsurteil keine Schuld zu tragen habe, tritt Basel Nord c nicht zum Meisterschaftsspiel am vergangenen Wochenende an. Besser gesagt: Sie dürfen nicht mehr.

Der Verband hat nämlich Basel Nord c mehrere Strafen aufgebrummt. Eine steht schon fest: Basel Nord c darf an der Herbstrunde nicht mehr teilnehmen. «Das akzeptieren wir, denn wir nehmen unseren Teil der Verantwortung wahr», sagt Heutschi. Gegen eine weitere Strafe werde man aber Rekurs einlegen.

Das Integrationsprojekt hängt an dünnem Faden

Für Basel Nord ist der Vorfall besonders bitter. Denn Basel Nord c ging erst in diesem Sommer aus dem vorherigen FC Eri hervor. Eine Mannschaft mit eritreischen Spielern, die in den Verein Basel Nord integriert wurde (die bz berichtete). Das Integrationsprojekt hängt nun nach nur sechs absolvierten Spielen an einem äusserst dünnen Faden. «Dieser Vorfall ist Wasser auf die Mühlen der Kritiker der Integration», sagt Heutschi. Doch auch der Verein prüft jetzt Sanktionen gegen die Mannschaft. Ein Rückzug des betroffenen Teams ist möglich. «Ob und unter welchen Voraussetzungen wir gewillt sind, das Team nach der Herbstrunde wieder zu melden, ist Gegenstand interner Diskussionen», so Heutschi.